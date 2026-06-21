Bélgica volta a decepcionar, só empata com Irã e se complica no Grupo G da Copa do Mundo

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A Bélgica voltou a decepcionar na Copa do Mundo 2026 ao empatar sem gols contra o Irã neste domingo, 21, em Los Angeles, pelo grupo G do Mundial.



Mesmo dominando as ações com mais de 70% de posse de bola, a Bélgica não conseguiu transformar isso em gols, pecando na efetividade. Os europeus ainda se complicaram mais ainda no jogo quando o zagueiro Ngoy foi expulso no segundo tempo.



Como fica o Grupo G da Copa do Mundo?



O resultado deixa a situação da Bélgica complicada em um grupo em que ela era favorita a ser primeira. O time europeu fica com 2 pontos, mesmo número do Irã.



Como foi Bélgica x Irã na Copa do Mundo?



O Irã chegou a balançar as redes aos 24 minutos de jogo, mas o VAR assinalou impedimento de Taremi, que havia feito o gol em Courtois.



Mas foi basicamente a única ação ofensiva iraniana no primeiro tempo, com exceção de uma boa defesa de Courtois logo no começo. No restante da etapa, a bola ficou no pé da Bélgica no campo de ataque, mas De Bruyne, Lukaku e companhia não conseguiram criar chances claras de furar o bloqueio do Irã.





No segundo tempo, novamente o Irã teve uma boa chance, mas novamente parou em Courtois. A Bélgica dominou, criou principalmente em lances de De Cuyper e Lukebakio, mas foi ineficiente e viu Beyranvand fazer boas defesas.



Zagueiro vira 'vilão' com expulsão boba



Apesar da pressão, a vida da Bélgica se complicou aos 21 minutos do segundo tempo. O zagueiro Ngoy se complicou ao dar um passe para trás, teve a bola roubada por Taremi e cometeu a falta. Como era o último homem e era uma chance clara de gol, ele foi expulso, deixando os europeus com 10 em campo.



Próximos jogos de Bélgica e Irã na Copa do Mundo



Os dois times voltam a jogar no dia 26 de junho, à meia-noite do dia 27 no horário de Brasília. O Irã encara o Egito em Seattle, enquanto a Bélgica enfrenta a Nova Zelândia em Vancouver na rodada final da fase de grupos.



Ficha técnica



Bélgica 0 X 0 Irã



Bélgica - Courtois; Thomas Meunier (Castagne), Nathan Ngoy, Brandon Mechele e De Cuyper; Raskin (Vanaken), Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (Fernandez-Pard), Saelemaekers (Lukebakio); Lukaku (Theate). Técnico: Rudi Garcia



Irã - Alireza Beyranvand; Saleh (Jahanbakhsh), Shoja Khalilzadeh, Kanani e Hajisafi (Mohammadi); Saman Ghodoos, Saeid Ezatollahi (Hosseinzadeh), Ramin; Medi Taremi, Ali e Mohebbi (Torabi). Técnico: Amir Galehnoy



Árbitro - Dario Herrera (ARG).

Cartões amarelos - Lukaku (BEL) e Ezatolahi (IRN).

Cartão vermelho - Ngoy (BEL).

Público - 70.317 torcedores.

Local - SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles (EUA).

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