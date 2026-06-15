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Copa do Mundo Bélgica x Egito, Arábia Saudita x Uruguai e mais: confira jogos desta segunda (15) na Copa do Mundo Quatro partidas agitam o quinto dia de Copa, que começa com Espanha e Cabo Verde, às 13h

A segunda-feira (14) será um dia repleto de jogos da Copa do Mundo 2026. Abrindo o Grupo G, às 16h, Bélgica e Egito se enfrentam em Seattle. Já encerrando a rodada do Grupo H, às 19h, Arábia Saudita encara o Uruguai em Miami. Encerrando o dia, às 22h, Irã e Nova Zelândia duelam em Los Angeles.

Longe do auge e já com uma ampla renovação no elenco, a Bélgica, de De Bruyne, Lukaku e Courtois, tenta uma 'última dança' da 'geração belga', como ficou conhecido parte do elenco belga em 2018. Investindo também na troca de protagonismo, os 'Diabos Vermelhos' apostam no crescimento do ponta Jeremy Doku e do centroavante De Ketelaere, que surge como favorito a ser titular no comando de ataque.

No meio-campo, o treinador Rudi Garcia escolhe o entrosamento de Onana e Tielemans, jogadores do Aston Villa, campeão da Liga Europa, para serem os 'motorzinhos' deste time. No setor do miolo de zaga, local onde teve as maiores trocas de atletas no ciclo, Debast é desfalque quase certo e Mechele e Ngoy devem protagonizar a dupla titular.

O Egito, de Salah e Marmoush, deve apostar nos contra-ataques. O time de Hossam Hassan, que deu trabalho para o Brasil em amistoso pré-Copa, deve se armar na defesa com uma linha de cinco atrás e tentar explorar a velocidade dos atacantes.

Celeste Olímpica

O Uruguai é o país campeão mundial que está há mais tempo sem vencer a Copa do Mundo. Do Maracanazo em 1950 até os dias atuais já se vão 76 anos de espera. Sob o comando de 'El Loco' Bielsa, os uruguaios enfrentam a Arábia Saudita, confronto que é visto com bons olhos para iniciar a caminhada de um possível tricampeonato.

Primeira Copa sem Luisito Suárez e Edinson Cavani, a Celeste deve buscar suas novas referências ofensivas, mas ainda enxergando suas principais armas na força defensiva e no meio-campo. O grande nome desta equipe é o jogador do Real Madrid, Fede Valverde, que poderá fazer várias funções dentro de campo e deve ditar o ritmo da equipe, que sonha em voltar a figurar entre os melhores do mundo.

Já a Arábia Saudita, um das sensações da última Copa do Mundo ao vencer a Argentina na estreia, tentará repetir o feito, mas, desta vez, pretende estender o ritmo e figurar na fase de mata-mata, que acabou ficando de fora em 2022. Do final do último mundial para cá, o país investiu muito no futebol e tornou-se uma das ligas mais ricas do mundo, atraindo craques do calibre de Cristiano Ronaldo e Neymar.

Procurando o impacto deste investimento também na seleção, a equipe do grego Georgius Donis, que assumiu o cargo há menos de dois meses, segue tendo o ponta Al-Dawsari, do Al-Hilal, como o principal destaque técnico, além do lateral Abdulhamid, do Lens, como o atleta de maior projeção internacional.

Clima tenso

A seleção do Irã é uma das protagonistas da Copa do Mundo de 2026, não pelo que faz dentro de campo, mas pelos bastidores políticos do contexto de guerra contra os Estados Unidos, anfitrião do torneio. Nesse contexto, o jogo contra a Nova Zelândia parece ficar em segundo plano até a bola rolar.

O país teve dificuldades em obter vistos de boa parte da delegação, o que poderá dificultar boa parte da logística. Outro ponto é que o time não tem a autorização de permanecer nas cidades americanas, no que precisou trocar de sede, se mudando para o México, e devendo retornar assim que as partidas encerrarem, prejudicando o processo de recuperação do elenco.

Do outro lado, a Nova Zelândia só pensa em tentar melhorar o desempenho dentro de campo. Os amistosos pré-Copa foram marcados por derrotas de 4x0 contra o Haiti e 1x0 contra a Inglaterra. O capitão e centroavante Chris Wood, do Nottingham Forest, tenta liderar os 'All Blacks' nesta campanha.

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira (15/06):



Bélgica x Egito - 16h - Globo/Sportv/GETV/CazéTV

Arábia Saudita x Uruguai - 19h - Globo/Sportv/GETV/SBT/CazéTV

Irã x Nova Zelândia - 22h - CazéTV

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