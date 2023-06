A- A+

Mercado de Transferências Bellingham assina com o Real Madrid até 2029 por 103 milhões de euros O jogador de 19 anos é um dos destaque do futebol europeu

O meia inglês Jude Bellingham será jogador do Real Madrid a partir do dia 1º de julho, após assinar com o clube espanhol por seis temporadas, até 2029, em uma transferência de 103 milhões de euros (R$ 542 milhões na cotação atual), mais bônus que podem chegar a 30% dessa quantia, anunciou o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (7).

O clube alemão explicou que o negócio foi fechado em um acordo "mútuo" entre as partes. "Os detalhes contratuais devem ser coordenados e finalizados a partir de agora", acrescentou.

Esta é a segunda venda mais cara da história do Dortmund, depois da saída de Ousmane Dembélé para o Barcelona, em 2017, por 105 milhões de euros (R$ 388 milhões, na cotação da época).

A confirmação da contratação de Bellingham pelo Real Madrid chega pouco mais de 72 horas depois do anúncio da saída do atacante francês Karim Benzema, que assinou com o Al-Ittihad da Arábia Saudita.

A chegada do jovem inglês de 19 anos marca o início da renovação do elenco merengue, que conta com os veteranos Luka Modric (37 anos) e Toni Kroos (33 anos).

Depois de brilhar na Copa do Mundo de 2022 pela Inglaterra, o meia se tornou um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu.

Em três temporadas no Dortmund, Bellingham se confirmou como um dos pilares do meio-campo do time comandado pelo técnico Edin Terzic.

