CAMPEONATO ESPANHOL Bellingham brilha e Real Madrid vence Barcelona de virada no Espanhol Com dois gols na partida, camisa 5 do clube merengue se isola na artilharia do campeonato, com 10 bolas na rede

O Real Madrid venceu o Barcelona de virada por 2 a 1 neste sábado (28), com dois gols de Jude Bellingham, para continuar na liderança após a 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça abriu o placar no primeiro tempo com Ilkay Gundogan (7'), mas Bellingham empatou acertando belo chute de fora da área (68') e fez o gol da vitória merengue nos acréscimos (90'+2). Com o resultado, o time de Madri recupera a liderança da tabela, com os mesmos 28 pontos do Girona, enquanto o Barcelona, que perdeu a invencibilidade no campeonato, é o terceiro (24 pontos).

"É uma pena, porque começamos bem. O que fez a diferença foi a eficiência. É um jogo triste para nós", lamentou o técnico 'blaugrana', Xavi Hernández.

Em um jogo que começou ao ritmo dos Rolling Stones, com Mick Jagger e Rond Wood no estádio de Montjuic, o Barcelona impôs seu estilo de posse de bola para levar perigo ao gol do Real Madrid, que só acordou no segundo tempo.

O Barça saiu na frente logo no início, quando Gundogan ganhou dividida com Alaba na área e tocou na saída do goleiro Kepa para fazer 1 a 0 (7').

Duelo Vini x Araújo

Enquanto Bellingham era acompanhado de perto por Gavi, Vinícius Júnior não conseguia levar a melhor sobre o zagueiro do Barça Ronald Araújo.

O duelo particular entre Vini e Araújo já se tornou um clássico nos jogos entre os dois gigantes do futebol espanhol.

O time catalão se mostrava mais perigoso, especialmente pelo lado esquerdo, onde João Félix e Alexandro Balde deram muito trabalho a Dani Carvajal.

Félix mais uma vez se destacou ao se movimentar por todos os setores do ataque do Barcelona, que quase aumentou a vantagem em um chute de Fermín López que parou na trave (16'), que também salvou o Real Madrid em uma cabeçada de Iñigo Martínez, antes de Kepa fazer grande defesa no rebote de Araújo (51').

O time merengue voltou com outra postura no segundo tempo e adiantou a marcação para pressionar a saída de bola do Barça, que começou a ter problemas para manter a posse.

Toni Kroos tentou a sorte com um chute de longe que Ter Stetgen defendeu (57'). O alemão comandou o meio-campo do Real Madrid até ser substituído por Modric (63').

Bellingham brilha

O Real Madrid chegava com mais facilidade ao gol de Ter Stegen até que Bellingham fez a diferença. O inglês acertou uma bomba de fora da área para estufar a rede do Barcelona e empatara a partida (68').

Nos acréscimos, Bellingham apareceu na cara do gol para fazer o gol da vitória merengue (90'+2). O camisa 5 continua sendo pilar ofensivo da equipe e segue empilhando gols para se consolidar como artilheiro do campeonato (10 gols).

"Bellingham foi muito eficiente na área adversária. Todo mundo está surpreso com sua eficiência. É um jogador que faz muita diferença", disse em entrevista coletiva após a partida o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

