Copa do Mundo de Clubes Bellingham celebra sonhos realizados no Real e mira Mundial: 'Quero levar o título para Madri' O meio-campista inglês é uma das armas do Real Madrid para vencer a semifinal contra o Paris Saint-Germain, que ocorre nesta quarta-feira (9)

O técnico Xabi Alonso teve sua coletiva em New Jersey cancelada após atraso no voo. Mas seus jogadores falaram com a Real Madrid TV e o discurso é otimista não apenas para as semifinais com o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, no MetLife Stadium, mas também a uma possível decisão com o Chelsea, no domingo.

Uma das armas diante dos franceses, o meio-campista Bellingham comemorou seus "sonhos realizados" na Espanha, mas não escondeu que a missão é ser campeão nos Estados Unidos.

"São muitos sonhos realizados: conquistar a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, jogar ao lado de atletas incríveis, disputar grandes partidas, marcar gols importantes, alcançar grandes objetivos... Tudo isso faz parte do sonho de ser jogador do Real Madrid", disse o meio-campista, antes de revelar a missão no Mundial.

"Quero continuar conquistando coisas grandes. Ajudar o time a vencer os dois jogos que restam, levar o título para Madri e continuar perpetuando a deslumbrante grandeza do clube", esbanjou confiança.

"As expectativas são enormes porque este é o maior clube do mundo, mas eu gosto disso tudo e tenho certeza de que quero fazer parte disso."

Apesar do discurso animado, Bellingham não esconde que o confronto com o não menos forte Paris Saint-Germain será complicado.

"Tivemos bons treinos nos preparando para um jogo duro contra o atual campeão da Champions. Sabemos que será difícil, mas vamos fazer o que for necessário para vencer", afirmou, relevando sua estratégia antes das partidas.

"Já são três semanas aqui (nos Estados Unidos) e tem sido uma grande experiência. Me sinto tranquilo e tento não pensar demais, é uma questão de manter o corpo e a mente calmos."

O meia ainda comemorou a festa nas arquibancadas em todos os estádios norte-americanos e elogiou as torcidas.

"É curioso porque você acha que pode ir para algumas cidades dos Estados Unidos e ninguém vai saber quem você é. Que vai poder circular pelo hotel ou pela cidade de forma anônima, mas acho que é porque o clube é tão grande que atrai as pessoas para onde quer que vá", avaliou.

"Quando estivemos em Nova York, tinha gente em cima de andaimes do lado de fora do hotel tentando ver o que acontecia dentro do ônibus. É inacreditável, e os jogos são uma loucura. Muita gente comentou que, na última partida, o estádio estava lotado. Quase 75 mil pessoas em cada jogo. É incrível. Uma grande experiência ver como somos admirados como equipe. Isso nos lembra o tamanho deste clube, o maior do mundo."

