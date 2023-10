A- A+

Ballon D'or Bellingham conquista Troféu Kopa de melhor jogador jovem Jogador inglês vem se destacando desde que chegou ao Real Madrid, inclusive marcando dois gols no Barcelona, no último final de semana

O astro inglês do Real Madrid, Jude Bellingham, conquistou o Troféu Kopa de melhor jogador jovem [com menos de 21 anos] na temporada passada, nesta segunda-feira (30), na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.

O jogador de 20 anos, que trocou o Borussia Dortmund pelo Real Madrid nesta temporada, está tendo um início de temporada espetacular com seu novo uniforme.

No sábado ele brilhou no 'El Clásico', dando a vitória ao seu time fora de casa contra o Barcelona. Nos primeiros treze jogos oficiais pelo Real Madrid marcou treze gols.

Este Troféu Kopa, porém, premia o desempenho da temporada anterior, quando vestia as cores do Borussia Dortmund, clube pelo qual marcou 14 gols em 42 jogos, terminando como vice-campeão da Bundesliga. Bellingham também ajudou a Inglaterra a chegar às quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Na galeria de vencedores do Troféu Kopa, Bellingham sucede o espanhol Gavi (do Barcelona). Em 2018 o prêmio foi conquistado pelo francês Kylian Mbappé.

"Estou impressionado por ter conquistado um prêmio que jogadores importantes conquistaram no passado. Este troféu é muito importante para mim. Continuarei jogando e tentando conquistar mais nos próximos anos", disse Bellingham ao receber o troféu.

Na votação da Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada passada, Bellingham terminou em décimo oitavo lugar.

