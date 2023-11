Bellingham desfalcará Real Madrid contra o Valencia no Espanhol

A- A+

O meia inglês Jude Bellingham, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo em duelo no domingo passado com o Rayo Vallecano, vai desfalcar o Real Madrid contra o Valencia neste sábado (11), na 13ª rodada do Campeonato Espanhol, anunciou o clube merengue.

Depois de avaliar os exames médicos do jogador, o departamento médico do Real Madrid constatou "um quadro de instabilidade anterior do ombro esquerdo, consequência de sua luxação recente".

Contratado em junho por 103 milhões de euros (R$ 540,8 milhões na cotação atual) junto ao Borussia Dortmmund, Bellingham já marcou 13 gols em seus 14 primeiros jogos pelo time merengue.

O meia inglês de 20 anos se machucou ao cair de mal jeito no empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano. Na última quarta-feira, ele ficou no banco durante toda partida contra o Braga pela Liga dos Campeões (vitória do Real Madrid por 3 a 0).

