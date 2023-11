A- A+

Mundial sub-17 Bellingham e Colwill desfalcarão Inglaterra contra Malta e Macedônia do Norte Os astros do Real Madrid e Chelsea, respectivamente, não estarão presentes por lesão

O meia Jude Bellingham, do Real Madrid, e o defensor Levi Colwill, do Chelsea, desfalcarão por lesão a seleção da Inglaterra nos jogos contra Malta e Macedônia do Norte, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta terça-feira (14).

Ambos com problemas no ombro, os dois jogadores de 20 anos foram ao centro de treinamento da Inglaterra em St George's Park para uma "avaliação" na segunda-feira, mas "retornarão a seus respectivos clubes para continuarem a recuperação", explicou a FA.

O atacante do Manchester United Marcus Rashford e o meia do Manchester City Kalvin Philipps, que chegaram à concentração mais tarde por "motivos pessoais", estarão disponíveis para receber Malta na sexta-feira, em Wembley.

A Inglaterra, líder do Grupo C das Eliminatórias da Euro, já conseguiu a classificação para o torneio continental, que será disputado na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho de 2024.

Veja também

Série A Cruzeiro anuncia Paulo Autuori como técnico interino até o final do Brasileirão