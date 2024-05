Bellingham e Harry Kane na lista: Inglaterra divulga convocados para Eurocopa

A- A+

A Inglaterra divulgou, nesta terça-feira, os convocados para disputar a Eurocopa de 2024, na Alemanha. A novidade ficou por conta da ausência do atacante do Manchester United, Marcus Rashford. Os astros Jude Bellingham, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, formam a lista de 33 jogadores que vai diminuir para 26, em junho.

Questionado sobre Rashford ficar fora da convocação, o técnico Gareth Southgate destacou que a decisão foi exclusivamente técnica.

— Eu apenas senti que outros jogadores nessa área do campo tiveram melhores temporadas. Simplesmente isso — disse o treinador.

A Inglaterra é uma das favoritas a conquistar a Eurocopa e está no grupo C da competição, com Eslovênia, Dinamarca e Sérvia.

Na última edição, em 2021, a equipe de Gareth Southgate foi vice-campeã ao perder a final nos pênaltis, contra a Itália, em pleno estádio de Wembley.

