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COPA DO MUNDO Bellingham exalta força da Inglaterra após vitória sobre a Noruega: 'Demos tudo o que tínhamos' Bellingham também fez questão de dividir os méritos da classificação com todo o grupo e destacou a união entre elenco, comissão técnica e torcedores durante a campanha inglesa

Herói da classificação inglesa às semifinais da Copa do Mundo, Jude Bellingham destacou a entrega da equipe após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado, em Miami. Autor dos dois gols da Inglaterra, o meio-campista afirmou que o espírito de luta foi determinante para superar um adversário que havia eliminado o Brasil nas oitavas de final.



"Foi muita perseverança, muita garra. Até quando as coisas não estavam trabalhando a nosso favor, demos um jeito de vencer o jogo. Demos tudo o que tínhamos. Acho que todos nós estávamos prontos para dar tudo de si para conquistar essa vitória. Agora estamos na semifinal", afirmou à Fifa.



Bellingham também fez questão de dividir os méritos da classificação com todo o grupo e destacou a união entre elenco, comissão técnica e torcedores durante a campanha inglesa.





"Continuo dizendo: todo o país vence. Todos estão com a gente: jogadores, comissão técnica... O mérito é de todos nós."



Decisivo mais uma vez, o jogador do Real Madrid explicou o lance do gol da vitória na prorrogação e disse que buscou ser protagonista em um momento decisivo da competição. "Definitivamente, foi o gol que nos colocou na semifinal. Continuei correndo porque poderia encontrar um espaço no jogo. Fazer gols é importante para mim. Eu estava tentando ser protagonista de alguma forma."



Ao comentar o apoio recebido nas arquibancadas, Bellingham reconheceu o esforço da torcida e a importância da presença dos ingleses durante a campanha.



"É difícil, é difícil estar em campo, correr. Eu valorizo muito o que os torcedores fizeram."



Agora, a Inglaterra aguarda o vencedor de Argentina e Suíça para conhecer o adversário da semifinal. Bellingham evitou escolher um rival e reforçou que o foco permanece na caminhada da seleção



"É pensar jogo a jogo. Não importa quem venha depois, Argentina ou Suíça. Vamos ver quem será o próximo adversário."

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