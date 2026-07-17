Bellingham faz apelo após queda inglesa: "Não deixem a união e o amor que nós vimos acabarem"

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O meio-campista Jude Bellingham se manifestou pelas redes sociais após a queda da Inglaterra na Copa do Mundo. Na última quarta-feira, 15, a seleção europeia perdeu de virada para a Argentina na semifinal por 2 a 1.





Bellingham é um dos destaques da campanha da Inglaterra no Mundial. O jogador disse que demorou para encontrar palavras para definir a eliminação inglesa na semifinal. Ao postar nas redes sociais, o atleta compartilhou um poema enviado pelo motorista da seleção na Copa.

Jude Bellingham após a eliminação da Inglaterra para a Argentina. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



"Eu estava realmente com dificuldade para achar as palavras certas por ontem (quarta-feira) e pelas últimas semanas. Mas essa mensagem do nosso motorista no Kansas resume bem. Obrigado pelo apoio incrível em casa e daqueles que gastaram seu dinheiro suado para viajar para a América e nos apoiar", afirmou Bellingham.



"Não deixem a união e o amor que nós vimos no nosso país acabarem com esta campanha. Quando estamos juntos podemos alcançar grandes coisas. E nós iremos. Amo vocês", completou.

A Inglaterra abriu o placar da partida com um gol de Anthony Gordon. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



A Inglaterra saiu na frente da Argentina com um gol de Gordon, aos 9 minutos do segundo tempo. Na reta final da partida, porém, a seleção sul-americana pressionou e obteve a incrível virada, com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, aos 40 e 46 minutos, respectivamente.

Jude Bellingham caído em campo após o gol de empate da Argentina, marcado por Enzo Fernández. Foto: Odd Andersen / AFP



A seleção inglesa disputará o terceiro lugar da Copa do Mundo no sábado, contra a França, às 18 horas (de Brasília), em Miami.



VEJA O POEMA ESCRITO PELO MOTORISTA DA INGLATERRA CITADO POR BELLINGHAM:

O Leão não se gaba em voz alta,

Nem persegue o elogio de cada multidão.

Ele sabe que o rugido que estremece a noite,

Nasce quando o medo é enfrentado com força.

A disputa não é apenas com o inimigo,

O verdadeiro campo é o eu desconhecido.

Antes que um passe seja desferido com graça,

O coração deve primeiro ter vencido a sua corrida.

Pois a força é mais do que velocidade de arrancada,

Ou fixar firmemente cada chuteira.

Ela vive dentro da vontade de ferro,

De escalar novamente a colina mais íngreme.

O corpo cansa. Os pulmões ficam sufocados.

As pernas ficam pesadas na luta.

Contudo, mentes firmes recusam a retirada,

Elas arrastam os cansados de volta aos seus pés.

A resistência é uma amiga fiel,

Ela caminha ao seu lado até o fim.

Enquanto outros cedem ao comando da dor,

Ela sussurra baixinho: "Mantenha-se firme."

A mente astuta supera os fortes

Que correm com fúria o dia todo.

Um passe paciente, um ritmo compassado,

Sempre vencerá a pressa imprudente.

O gavião pode ver o campo de cima,

O leão vence através do amor firme

Por cada movimento, cada corrida

Onde muitas mentes se tornam apenas uma.

Pois táticas não são truques ocultos,

Mas sabedoria afiada no campo.

Saber quando pressionar serve ao propósito do dia

E quando a contenção se torna o caminho.

A tempestade pode rugir. A multidão pode gritar.

O placar pode se recusar a subir.

Contudo, nenhum desses comanda a alma

Cujo propósito governa cada objetivo.

Nenhum árbitro pode roubar a sua escolha,

Nenhum canto hostil pode abafar a sua voz.

O mundo pode tremer, a noite pode arder,

A sua resposta molda a reviravolta final.

A Inglaterra vestia Três Leões brilhantes,

Não perseguindo a luz fugaz da glória.

Em vez disso, buscavam um prêmio mais nobre,

Dominar a si mesmos diante dos olhos dos homens.

Eles confiaram em pés que anos haviam treinado,

Confiaram em mentes que a calma havia conquistado.

Confiaram em corações que não se curvariam,

Embora cada minuto se aproximasse do fim.

Uma jogada perfeita,

Um passe altruísta,

Um momento nascido de incontáveis tarefas.

A rede cedeu,

A multidão se levantou,

O trovão ecoou entre amigos e rivais.

A vitória pertence àqueles

Que dominam a si mesmos antes dos golpes,

E, por isso, ganharam um nome maior

Do que aqueles que meramente jogam o jogo.

O apito soou,

A disputa terminou,

O trabalho dos Três Leões havia vencido.

A vitória agora era o placar

Erguendo o ouro para sempre

Mas o maior triunfo, claro de se ver,

Foi o silencioso domínio de si mesmo.

Pois os troféus perdem o brilho

E as multidões silenciavam

O próprio tempo dura mais que toda a habilidade.

Mas aqueles que governam tanto o coração quanto a mente

Deixam o medo e a dúvida bem para trás

Então caminhe pela antiga estrada do Leão

Carregue com calma cada fardo

Enfrente cada provação firme e verdadeiro

Deixe a disciplina ser a força em você.

Pois a fortuna não favorece os barulhentos,

Nem sempre coroa a maior multidão.

Ela costuma caminhar ao lado daquele

Cuja batalha mais difícil foi vencida

Não no campo sob as luzes

Mas lá no fundo, através de noites sem dormir.

E quando o apito final cantar

E a vitória erguer suas asas de ouro

O rugido mais verdadeiro ainda será ouvido

Uma alma fortalecida, uma alma segura.

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