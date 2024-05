Bellingham festeja adaptação e quer se eternizar no Real Madrid ganhando a Liga dos Campeões

A- A+

Jude Bellingham abriu o coração nesta segunda-feira, dois dias antes da decisão da vaga à final da Liga dos Campeões, diante do Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu. Mesmo com o confronto aberto, após 2 a 2 na Alemanha, o jovem meia de 20 anos já fala em entrar para a história do Real Madrid e projeta estar em nova semifinal no próximo ano e com o título da atual temporada.



Um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti, o meia agradeceu ao treinador por dar-lhe mais liberdade em campo - era segundo volante no Borussia Dortmund - e quer retribuir toda a confiança da torcida com troféus. Já ganhou o Campeonato Espanhol e agora fala em conquistar a Europa. Passando pelo Bayern, o time enfrentaria PSG ou Borussia Dortmund.



Questionado se a meta era se tornar o novo vencedor da Bola de Ouro, ele mostrou humildade para falar em jogar pelo time. "Meus objetivos pessoais? Só penso nos objetivos coletivos. Todo o resto é tudo o que as pessoas falam (ser o melhor do mundo). Sempre penso nos companheiros com quem trabalho todos os dias, que estão presentes nos momentos ruins e com quem você aproveita os bons momentos", enfatizou.





Mas mostrou ousadia nas palavras. "Sempre penso em como seria bom erguer todos esses troféus juntos e recompensar o trabalho que todos fizeram durante a temporada. Esse é o objetivo final do futebol. Se estivermos falando daqui a um ano, gostaria de ter uma Liga dos Campeões e estar em outra semifinal."



Mesmo ciente de que o compromisso com os alemães será complicado, Bellingham já vislumbra ver seu nome eternizado na galeria de lendas merengues. "No Real Madrid você aprende a reconhecer as lendas do passado. Os valores e a identidade do clube são construídos sobre as lendas que carregaram este distintivo tão bem antes de nós. É importante dar continuidade ao legado e aos valores que eles estabeleceram e é isso que tento", afirmou.



Mostrando-se extremamente feliz por ter sido contratado, com grande apoio dos familiares, Bellingham disse que foi a melhor coisa de sua vida. E que o Real Madrid é diferente dos demais clubes do planeta por saber se reinventar nas horas difíceis.



"Adoro ser jogador do Real Madrid, nos bons ou nos maus momentos, quando é preciso levantar e tentar novamente. Tudo o que tem a ver com jogar ao mais alto nível num clube tão grande me parece incrível", disse. "Você tem de aproveitar a sensação de estar nas trincheiras e achar que não é bom momento, mas assumir a responsabilidade e ajudar a equipe a sair desses momentos ruins. Consegui fazer isso nesta temporada e a equipe conseguiu fazê-lo com outros jogadores se destacando. Por isso nos saímos tão bem naqueles jogos que pareciam que seriam empates ou derrotas e conseguimos dar a volta por cima. É uma sensação ótima."

Veja também

LIGA DOS CAMPEÕES Luis Enrique é cauteloso no PSG: 'Estou confiante em vencer, mas se perder, a vida continua'