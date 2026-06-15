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COPA DO MUNDO Bellingham pode ser o "fator X" da Inglaterra na Copa do Mundo, avisa Henderson A seleção comandada por Thomas Tuchel está entre as favoritas do torneio que começou na semana passada no México, Canadá e Estados Unidos

Embora tenha acabado de encerrar mais uma temporada exaustiva pelo Real Madrid, Jude Bellingham pode ser o "fator X" da Inglaterra na busca pelo primeiro título da Copa do Mundo em 60 anos, afirmou seu companheiro de equipe Jordan Henderson no domingo (15).

A seleção comandada por Thomas Tuchel está entre as favoritas do torneio que começou na semana passada no México, Canadá e Estados Unidos, após ter chegado perto da conquista em Copas do Mundo e Eurocopas recentes.

O veterano Henderson, atualmente no Brentford, destacou Bellingham como um jogador capaz de causar um "enorme impacto" na competição.

"É incrível o quanto ele evoluiu como jogador e como pessoa desde então", disse o ex-astro do Liverpool ao falar com a imprensa em Kansas City.

"Fiquei impressionado desde a primeira vez que o vi jogar e treinar, e pela maneira como ele se portava. Mas o que ele conquistou até agora, sendo tão jovem...", disse Henderson sobre seu companheiro de meio-campo, que estreou pela seleção em 2020, aos 17 anos.

"Acho que todo mundo esquece o quão jovem ele é. Até eu, às vezes", afirmou. "Sinceramente, não poderia falar melhor dele. Sei que se escreve muito sobre ele na mídia. Às vezes acho difícil ler isso, de verdade, porque sei exatamente a enorme influência que ele exerce sobre este time e que grande companheiro de equipe ele é fora de campo".

"E o que ele traz para nós é algo realmente especial, honestamente. Acho que ele realmente nos dá aquele diferencial", declarou o jogador de 35 anos, que também é ex-meio-campista do Ajax.

Na quarta-feira, a Inglaterra encara um teste difícil contra a Croácia na estreia do Grupo L, em Arlington, no Texas, antes de enfrentar Gana e Panamá.

Henderson reconheceu os desafios impostos pela Croácia, vice-campeã na Copa do Mundo da Rússia em 2018 e terceira colocada no Catar em 2022, e destacou seu emblemático líder, Luka Modric.

"Para mim, ele é provavelmente o melhor meio-campista contra quem já joguei na minha carreira", disse o inglês. "Acho que a carreira dele fala por si só."

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