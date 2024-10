Bellingham retorna à seleção da Inglaterra após a disputa da Eurocopa

A- A+

O meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, está de volta à seleção da Inglaterra pela primeira vez desde a disputa da Eurocopa, que foi realizada no meio deste ano, na Alemanha.

O anúncio da convocação foi feito nesta quinta-feira (3) pelo técnico interino Lee Carsley visando os dois confrontos contra Grécia e Finlândia, pela Liga B das Nações.

Os dois próximos compromissos dos ingleses acontecem nos dias 10 e 13 de outubro. Na primeira data, o confronto é diante da Grécia, em Wembley. Três dias depois, a seleção volta a entrar em campo para encarar a Finlândia, em Helsinque.

O jogador havia ficado de fora da última convocação por causa de uma lesão e perdeu os dois primeiros jogos da Inglaterra na competição. Um dos destaques do Real Madrid, o meia desta vez teve o seu nome lembrado na lista de 25 nomes.

A relação também marca o retorno de Kyle Walker e Phil Foden, ambos do Manchester City, além de Cole Palmer, do Chelsea. A novidade, no entanto, foi Dominic Solanke, do Tottenham, que não era chamado há sete anos.

"Ele é um jogador que conheço muito. Vinha fazendo boas partidas pelo Bournemouth e agora mantém o nível de atuações pelo seu novo clube", afirmou o treinador.

Carsley assumiu o comando da Inglaterra de forma provisória até que a Associação de Futebol defina o substituto para Gareth Southgate, que deixou o cargo após a Eurocopa.

Confira os convocados da seleção da Inglaterra:

Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United).

Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), Colwill (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Rico Lewis (Manchester City), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Atlético de Madrid), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Angel Gomes (Lille), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal).

Atacantes: Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern de Munique), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur), Ollie Watkins (Aston Villa).



