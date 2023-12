Bellingham volta a marcar mas Real Madrid empata com Betis

A- A+

Apesar de mais um gol de seu novo astro Jude Bellingham, o Real Madrid (1º) empatou em 1 a 1 na visita ao Betis (7º), neste sábado (9), pela 16ª rodada de LaLiga.

Este empate encerra uma série de cinco vitórias consecutivas contando todas as competições do gigante da capital, o que dá ao Girona, segundo colocado com um ponto a menos (39 contra 38), a oportunidade de assumir a liderança isolada no domingo se vencer o clássico catalão contra o Barcelona (3º com 34 pontos).

Bellingham, em excelente fase desde que começou a vestir a camisa 'merengue' nesta temporada, abriu o placar ao finalizar com calma um passe excepcional por cobertura de Brahim (53'). Foi o 12º gol do craque da seleção inglesa de 20 anos em LaLiga.

Mas o Betis salvou sua honra no seu estádio graças a um chute forte de Aitor Ruibal (66').

Os anfitriões, impulsionados pelo empate, aproveitaram os momentos de confusão do Real Madrid para procurar o segundo gol, mas o gigante madrilenho conseguiu se reorganizar.

Os merengues recuperaram o controle nos últimos minutos da partida diante de um Betis que tentou surpreender no contra-ataque, mas o placar não se alterou apesar de uma cabeçada de Isco na trave nos últimos instantes (89').

"Nós fizemos frente a eles e estamos felizes porque conseguimos um ponto contra um adversário como esse… " comemorou Aitor Ruibal, após o jogo, em entrevista ao Movistar+.

Na primeira partida do dia, o Las Palmas resistiu ao assédio do Alavés e acabou vencendo os bascos por 1 a 0 com um gol de Kirian Rodríguez (31').

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Valencia 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Las Palmas 0 - 1

Betis - Real Madrid 1 - 1

Villarreal - Real Sociedad

(17h00) Mallorca - Sevilla

- Domingo:

(10h00) Atlético de Madrid - Almería

(12h15) Granada - Athletic Bilbao

(14h30) Cádiz - Osasuna

(17h00) Barcelona - Girona

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 39 16 12 3 1 34 10 24

2. Girona 38 15 12 2 1 34 18 16

3. Barcelona 34 15 10 4 1 28 14 14

4. Atlético de Madrid 31 14 10 1 3 30 13 17

5. Athletic Bilbao 28 15 8 4 3 30 18 12

6. Real Sociedad 26 15 7 5 3 26 18 8

7. Betis 26 16 6 8 2 19 17 2

8. Las Palmas 24 16 7 3 6 14 13 1

9. Getafe 22 16 5 7 4 18 20 -2

10. Valencia 19 16 5 4 7 17 21 -4

11. Rayo Vallecano 19 15 4 7 4 16 22 -6

12. Villarreal 16 15 4 4 7 22 26 -4

13. Alavés 16 16 4 4 8 14 20 -6

14. Osasuna 15 15 4 3 8 17 25 -8

15. Sevilla 13 14 2 7 5 20 20 0

16. Cádiz 12 15 2 6 7 12 22 -10

17. Mallorca 11 15 1 8 6 13 20 -7

18. Celta Vigo 9 15 1 6 8 15 25 -10

19. Granada 7 15 1 4 10 19 35 -16

20. Almería 4 15 0 4 11 16 37 -21

