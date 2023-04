Belo Jardim x Santa Cruz: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Estadual

A- A+

Passada a derrota para o Íbis e o vexame de não garantir a Série D no calendário de 2024, o Santa Cruz volta a entrar em campo neste sábado (1). Às 16h30, a Cobra Coral encara o já rebaixado Belo jardim, na Arena de Pernambuco, pela última rodada da primeira fase do Estadual.

Quinto colocado com 15 pontos, para o Tricolor, ainda está em jogo a vaga ao mata-mata, obtida com uma vitória simples. Se empatar, pode ser ultrapassado por Central, Salgueiro e Porto, correndo risco de não alcançar o G6 e ficar fora das Copas do Brasil e do Nordeste no ano que vem.

Para a partida, o técnico Felipe Conceição será obrigado a fazer mudanças no time. Principalmente após as saídas de peças titulares como o lateral Jefferson Feijão e o volante Arthur Santos.

Onde assistir?

A TV Globo e o Nosso Futebol transmitem a partida ao vivo.

Prováveis escalações

Belo Jardim

Lucas Alves; Vitor Carlos, Rivaldo, Van e Danilo Bala; Everson Ribeiro, Cirilo, Thomays e David Rodrigues; Adriel e Berg. Técnico interino: Lima

Santa Cruz

Michael; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinicius; João Erick, Anderson Paulista, Felipe Gedoz e Chiquinho; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição

Arbitragem

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Manoel Barbosa da Silva Neto

