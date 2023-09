A- A+

ode ao futebol "Bem-vindos ao Wrexham" estreia sua segunda temporada nesta quarta-feira (13); assista ao trailer Série "Welcome to Wrexham" revela transformação de clube de futebol inglês da quinta divisão pelos astros de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Nesta quarta-feira (13) estreia a segunda temporada da série "Welcome to Wrexham", disponível para os assinantes da Star+ e Disney+. Assista ao trailer legendado em português no final da matéria.

No dia 18 de janeiro de 2023, o Brasil foi introduzido a uma jornada emocionante nos bastidores do futebol inglês com o lançamento da série "Welcome to Wrexham" (ou "Bem-vindos ao Wrexham" em português).

Esta série documental mergulha profundamente na inusitada aventura de Ryan Reynolds, o renomado ator de Hollywood conhecido por seu papel como Deadpool, e Rob McElhenney, estrela de "It's Always Sunny in Philadelphia". Mas o que torna essa série tão cativante?

Uma missão complexa no mundo do futebol

O enredo central de "Welcome to Wrexham" gira entorno da compra e administração do Wrexham AFC, um clube de futebol da quinta divisão da Inglaterra. O desafio? Levar este clube histórico, o terceiro mais antigo do mundo, de volta à elite do futebol inglês, tudo isso com Ryan e Rob assumindo papéis de liderança, apesar de terem conhecimento quase nulo sobre o esporte.

Os Bastidores da Revitalização do Clube

Se você é um entusiasta do futebol e deseja desvendar os segredos da gestão de um clube, "Bem-vindos ao Wrexham" é uma série imperdível. Em 2020, os atores adquiriram o time inglês, e a série apresenta todos os detalhes da revitalização do clube, incluindo a modernização do estádio, contratação de novos jogadores e o lançamento de novas iniciativas comunitárias.

Além disso, a série coloca em destaque a paixão dos torcedores de Wrexham e como eles estão se adaptando aos novos proprietários americanos. Esta é uma oportunidade única para acompanhar a jornada de Ryan e Rob e entender como eles estão moldando o destino do Wrexham A.F.C.

Um Olhar Único sobre o Futebol Real

A série oferece uma perspectiva única sobre o futebol. Enquanto a maioria das séries se concentra em jogadores de elite e times de primeira linha, esta série documental mergulha no mundo de uma equipe da quinta divisão, e na liga English National League, onde a maioria dos jogadores ganha um salário mínimo.

A série destaca as lutas que esses jogadores enfrentam ao equilibrar suas carreiras de futebol com suas vidas pessoais e profissionais, além de mostrar como eles se envolvem com a cidade de Wrexham e sua comunidade. Esta é uma jornada de superação que busca a tão sonhada classificação.

O Impacto da primeira temporada da série no Clube

O Wrexham A.F.C passou 15 temporadas na quinta divisão do futebol inglês, sem esperanças de classificação. No entanto, com a aquisição do clube 2020, a série revela como a dupla de astros enfrentou os desafios da gestão de um clube de futebol europeu.

A série destaca como a nova administração transformou o clube, com estádios esgotados e patrocínios de empresas de renome, como TikTok e Aviation. Além disso, o clube experimentou um aumento significativo nas mídias sociais, ganhando mais de um milhão de novos seguidores.

"Bem-vindos ao Wrexham" é uma ode à paixão pelo futebol, mostrando como ele pode unir pessoas de diferentes culturas e como os jogadores se conectam com a cidade e a comunidade. É uma história de superação e determinação, tanto dentro quanto fora do campo, demonstrando como uma administração eficaz e um toque de magia de Hollywood podem mudar o destino de um clube mal administrado.

Os episódios estão disponíveis no Star+ e Disney+ para assinantes mensais ou anuais. Prepare-se para mergulhar em uma jornada emocionante pelos bastidores do futebol “real”.

