Ben Shelton elogia 'elétrico' João Fonseca após jogo em Munique: 'Tem uma energia incrível'

A- A+

Ben Shelton confirmou seu favoritismo diante de João Fonseca, mas teve de lutar bastante para avançar à semifinal do Masters 500 de Munique ao vencer em três sets, todos com parciais de 6/3.



Também da nova safra do tênis - tem somente 23 anos -, Shelton havia previsto uma diversão contra João Fonseca na véspera do encontro. E, depois da partida, o sexto do mundo endossou sua previsão, reconhecendo que o brasileiro vendeu caro a derrota.



"Foi um dia muito mais quente hoje (fez muito frio nos dias anteriores em Munique), o que causou mais tênis de saque e ralis mais curtos em comparação com alguns dos dias mais frios. Não os ralis loucos que as pessoas queriam, mas ele é um jogador elétrico", destacou Shelton sobre a agressividade do brasileiro.





"(João Fonseca é) Uma das estrelas em ascensão mais rápidas que vimos no circuito. Tem sido legal ver sua trajetória", elogiou o norte-americano. "Para mim, estar aqui compartilhando a quadra com ele é um privilégio, com certeza. Ele tem uma energia tão incrível e grandes fãs ao redor do mundo. Eu realmente gosto desse tipo de atmosfera."



O norte-americano se tornou o sexto Top 10 a vencer João Fonseca ainda nessa precoce caminhada do tenista verde e amarelo no circuito e o quarto em 2026. E mais um a sofrer, como foi Jannik Sinner, recentemente. O único triunfo do brasileiro contra os melhores do mundo foi diante de Andrey Rublev, em cinco sets, no Aberto da Austrália de 2025.

Veja também