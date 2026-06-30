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TÊNIS Ben Shelton, número 5 do mundo, cai na estreia em Wimbledon Campeão do ATP 250 de Stuttgart há duas semanas, Shelton não caía em uma primeira rodada de Grand Slam desde a edição de 2023 de Roland Garros

O tenista americano Ben Shelton, número 5 do mundo, foi eliminado na primeira rodada de Wimbledon nesta terça-feira (30), com derrota para o finlandês Otto Virtanen (N.140), que veio do qualifying.

Virtanen fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 6-7 (8/10), 6-2 e 7-6 (11/9), em quatro horas e 21 minutos.

Campeão do ATP 250 de Stuttgart há duas semanas, Shelton não caía em uma primeira rodada de Grand Slam desde a edição de 2023 de Roland Garros.

Na próxima quinta-feira, Virtanen vai enfrentar o britânico Arthur Fery (N.114).

O finlandês igualou sua melhor campanha em um Grand Slams, depois de ter chegado à segunda rodada de Wimbledon e do US Open em 2024.

Desde então, ele não venceu nenhum jogo na chave principal de um dos quatro torneios mais importantes do circuito, até esta vitória sobre Shelton.

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