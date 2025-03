Benetton-Ford 191 pilotado por Schumacher na Fórmula 1 é vendido por R$ 4,5 milhões

A- A+

O Benetton-Ford 191 pilotado por Michael Schumacher em seu primeiro pódio na Fórmula 1, foi leiloado por US$ 775 mil (aproximadamente R$ 4,5 milhões) pela RM Sotheby’s, em Miami, nos Estados Unidos. Este é o segundo veículo conduzido pelo sete vezes campeão mundial de pilotos, a ser comercializado pela Casa de Leilão britânica.

Contratado para substituir o piloto brasileiro Roberto Moreno, Schumacher teve sua estreia na Benetton em 1991, mas participou somente das seis corridas finais. Dividindo box com o três vezes campeão mundial Nelson Piquet, o alemão mostrou que era um nome promissor, terminando em 5º lugar no Grande Prêmio da Itália e em 6º nos GPS de Portugal e Espanha.

Schumacher seguiu na equipe no fim da temporada 1991, então, chegou em sua primeira temporada completa na principal categoria do automobilismo mundial, em 1992. No entanto, nas suas três primeiras corridas ele precisou usar o carro da temporada anterior, porque o modelo do Campeonato Mundial daquele ano ainda não estava pronto.





Nada que abalasse o promissor piloto alemão, que logo na corrida de estreia no Grande Prêmio da África do Sul, conquistou o 4º lugar. Assim, ganhou três pontos para o Campeonato de Pilotos e outros três para o Campeonato de Construtores.

Além disso, com o Benetton-Ford 191, Schumacher subiu ao pódio duas vezes, nos Grandes Prêmios do México e do Brasil, ambos em 3º lugar. O circuito brasileiro marcou o uso final do Benetton-Ford 191.

Os anos de Michael Schumacher na Benetton são considerados os melhores da equipe italiana. A parceria foi responsável pelos dois primeiros títulos do piloto em 1994 e 1995. No último, a equipe também levou seu único troféu de Campeonato de Construtores.

Após o carro deixar de ser utilizado nas pistas, ele foi vendido para um colecionador particular e, em 2005, adquirido pelo Indianapolis Motor Speedway Museum, nos Estados Unidos.

Em 2017, ele foi exposto no Canadian International AutoShow em Toronto, no Canáda e também exibido no Cincinnati Concours d’Elegance, nos Estados Unidos. A última aparição do automóvel ocorreu no ano passado no Savoy Auto Museum, na Geórgia.

Hoje, o Benetton-Ford 191 ostenta uma pintura inspirada à da escuderia italiana de 1993. Abaixo dos espelhos laterais estão listados os nomes dos pilotos da Benetton de 1993, Schumacher e Patrese. No bico — como é conhecida a parte da frente do veículo — está um número seis, que era utilizado por Patrese.

O carro também conta com rodas OZ Racing com pneus Avon. O cockpit — espaço onde fica localizado o piloto — conta com cintos de segurança Sabelt, além de um volante MOMO. Responsável pelo desempenho, um motor Ford HBA5 V8 de 600 cv aspirado, apoiado por uma caixa de câmbio manual de seis velocidades.

