Sport Benevenuto revela bastidores de negociação com o Sport: 'pedi para lembrar de mim' Zagueiro já fez a estreia com o Leão e foi titular no jogo de ida da semifinal do Pernambucano

Uma das grandes apostas para o setor defensivo do Sport em 2026, Marcelo Benevenuto foi apresentado nesta quinta-feira (19). Durante coletiva de imprensa, o zagueiro revelou alguns dos bastidores da negociação com o diretor de futebol, Ítalo Rodrigues.

“Eu trabalhei com o ítalo [Rodrigues] no Criciúma, fizemos um bom trabalho, quase conseguimos o acesso, mas quando foi em agosto desse ano, o Fortaleza pediu meu retorno e eu acabei não jogando. Quando soube que ele veio para cá, eu pedi para que ele se lembrasse de mim, já que eu estava afastado (risos)", começou o defensor.

“A gente conversou, entrei em consenso com meu antigo clube e consegui colocar o Sport no meu currículo, que algo que eu queria muito, é um clube gigantesco, onde passou grandes jogadores, joguei com um deles: Diego Souza no Botafogo", relembrou Benevenuto.

Apresentando bom humor durante a apresentação, Marcelo Benevenuto também aproveitou para relembrar um causo antes da primeira partida da final da Copa do Nordeste de 2022, quando ainda defendia as cores do Fortaleza e afirma já conhecer bem o peso da torcida rubro-negra.

“Já joguei várias vezes contra o Sport e já pude sentir o clima da torcida. Tive até uma história engraçada na final da Copa do Nordeste de 2022, aqui na Arena de Pernambuco, enquanto a torcida gritava o ‘Cazá, Cazá’, antes do aquecimento, meu joelho ‘travou ‘e meus companheiros ficavam brincando que eu estava com medo, voltei ao vestiário, mas não consegui jogar

Agora com a torcida em seu favor, o defensor pretende deixar sua marca na história do clube com títulos e acesso à Série A. Para isso, o próximo passo é garantir uma vaga na final do Estadual, no próximo sábado (21), na Ilha do Retiro, contra o Retrô. O Leão tem a vantagem de jogar por um empate.

“Estamos trabalhando desde que conseguimos o resultado positivo, tivemos dois dias de descanso. Na nossa cabeça o jogo está 0x0, acho que com esse pensamento que não tem nada resolvido, a gente tem tudo para fazer uma grande partida", argumentou.

