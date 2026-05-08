Benevenuto revela plano do Sport contra a Ponte Preta: "Objetivo é não tomar gol"

A- A+

Com a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste garantida, após bater o ASA por 1 a 0 em uma partida de muita emoção, o elenco do Sport já mudou o foco para o cenário nacional. O objetivo rubro-negro agora é o duelo contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, onde o Leão busca consolidar seu início de campanha na Série B.



Com a invencibilidade no torneio e a segunda melhor defesa da competição na bagagem, o zagueiro Marcelo Benevenuto comenta que a meta estabelecida pelo grupo é implementar o ritmo de jogo desde os primeiros minutos sem abdicar da segurança defensiva, que tem sido o alicerce do Leão desde o início da temporada.

"Primeiro, o objetivo é não tomar gol e o segundo é fazer e, consequentemente, ganhar o jogo", constatou.

O segredo do setor defensivo

O camisa 5 fez questão de dividir os méritos da boa fase defensiva do time com todo o grupo. Segundo o capitão, a marcação começa na recomposição do setor ofensivo, mas destacou que ter um "paredão" sob as traves faz toda a diferença.

Thiago Couto durante a vitória contra o ASA, pela Copa do Nordeste. Foto: Paulo Paiva / Sport Recife



O goleiro Thiago Couto está há três jogos sem levar gols no Campeonato Brasileiro e é peça fundamental na boa campanha do Sport na Copa do Nordeste. Em boa fase, o jogador recebeu elogios especiais, sendo apontado com um dos grandes responsáveis pelos pontos somados até aqui.



"Então, a gente começa de um excelente goleiro, que é o Thiago Couto. Muitos jogos que a gente pontuou, acho que foi muito mérito do Thiago Couto, que vem em um momento maravilhoso da carreira dele. Espero que a gente continue com essa solidez defensiva e vamos para lá para o jogo da Ponte", afirmou o zagueiro.

O setor ofensivo

Se atrás a ordem é fechar a porta, na frente a confiança é total. Benevenuto ressaltou que o Sport entra em campo tendo a certeza que possui atacantes capazes de decidir, sendo liderados por Perotti e Chrystian Barletta.



Para o confronto em Campinas, a estratégia desenhada pelo Leão é clara: suportar a pressão inicial da Macaca, manter a solidez defensiva e aproveitar o bom momento dos homens de frente.

"É o coletivo do time, né? Que vem muito bom desde o Perotti lá (na frente) até o Couto. Acho que tem jogo que o Perotti está lá na defesa, ajudando a gente. Costumo falar antes dos jogos que se a gente não tomar (gol), a gente fica muito próximo da vitória. A gente tem um centroavante que, na minha opinião, é nível Série A, a gente tem que aproveitar esse bom momento dele também, do Barletta... dos três da linha de frente" concluiu.



A partida

O Sport viaja para o interior paulista nesta sexta-feira (8). A bola vai rolar neste sábado (9), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, casa da Ponte Preta, pela oitava rodada da Série B.

Veja também