Benfica anuncia José Mourinho como novo técnico
"Já se passou 25 anos, mas não vim aqui para celebrar minha carreira", disse 'Mou' durante sua apresentação, antes de afirmar que se sente "mais vivo do que nunca"
O Benfica anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (18), a chegada do técnico José Mourinho, que retorna ao futebol português 21 anos depois de deixar o Porto para comandar o Chelsea.
Leia também
• Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami
• Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions
• Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão
Aos 62 anos, Mourinho, que também treinou Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, entre outros clubes, estava livre no mercado desde o final de agosto, quando foi expulso do Fenerbahçe após a eliminação da equipe no playoff de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, justamente para o Benfica.
“Já se passou 25 anos [desde que comecei a trabalhar como treinador], mas não vim aqui para celebrar minha carreira”, disse ‘Mou’ durante sua apresentação, antes de afirmar que se sente “mais vivo do que nunca”.
"Sou o técnico de um dos maiores clubes do mundo. Quero me concentrar nesta missão, no prazer de fazer algo realmente emocionante", acrescentou.
O experiente treinador português assinou contrato "até o final da temporada 2026/2027", com opção de ambas as partes decidirem encerrar o acordo prévio ao final da atual temporada, informou o clube lisboeta.
O Benfica demitiu o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, após a derrota surpreendente para o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2, na última terça-feira, em pleno Estádio da Luz, na primeira rodada da Champions.
Em seu novo clube, Mourinho enfrentará equipes pelas quais já passaram, como o Chelsea, na Liga dos Campeões (30 de setembro), e o Porto, no Campeonato Português (5 de outubro).