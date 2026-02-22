A- A+

futebol Benfica coloca jogador negro como "ladrão" em vídeo de lançamento do novo uniforme; assista Atacante Lukebakio aparece primeiro como um auxiliar de limpeza, que entra em uma sala e pega a nova camisa

Dias após ter um jogador acusado de racismo por Vini Jr. em partida da Liga dos Campeões, o Benfica causou polêmica no lançamento de seu novo uniforme. No vídeo do anúncio, o clube português colocou o atacante negro Lukebakio como "ladrão" na cena.

O jogador aparece primeiro como um auxiliar de limpeza, que entra em uma sala e "rouba" o novo uniforme.

Na sequência, Lukebakio entra em um carro e mostra a camisa aos companheiros de time António Silva, Diogo Prioste, Henrique Araújo, João Rego e Anísio Cabral, que também aparecem no vídeo. A cena foi inspirada na série Lupin, da Netflix.

O vídeo polemizou nas redes sociais por colocar um atleta negro como "ladrão" dias após Gianluca Prestani, do Benfica, ser acusado de racismo. Alguns torcedores comentaram na publicação e criticaram o post.

Entenda o caso

A denúncia de Vinicius Junior veio logo após marcar no Estádio da Luz. A comemoração, feita na bandeirinha de escanteio próxima à torcida portuguesa, gerou confusão e fez Vini levar cartão amarelo do árbitro francês François Letexier. Depois, ele denunciou que o atacante argentino Gianluca Prestianni o teria chamado de "mono" ("macaco", em espanhol), falando por baixo da camisa.

O árbitro chegou a ativar o protocolo de racismo e paralisar a partida após aviso do brasileiro. O jogo ficou parado por cerca de dez minutos e uma confusão generalizada se desenrolava no gramado entre os times e as comissões técnicas. Vini e outros jogadores do Real Madrid foram hostilizados até o final, em uma partida na qual o futebol saiu de foco.

Na última quarta-feira, a Uefa abriu uma investigação para apurar o caso de racismo sofrido pelo atacante Vinicius Junior durante a partida entre Real Madrid e Benfica. O processo disciplinar é consequência dos insultos proferidos por Gianluca Prestianni, do time português.

Um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi nomeado para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo da Liga dos Campeões. Em nota, a entidade afirmou que mais informações sobre o assunto serão fornecidas oportunamente.

O Comitê de Ética e Disciplina analisará todas as evidências referentes ao incidente e provavelmente colherá depoimentos dos dois jogadores envolvidos, bem como de quaisquer testemunhas em potencial. Kylian Mbappé, por exemplo, afirmou ter ouvido o jogador do Benfica chamar o brasileiro de macaco cinco vezes.

Veja também