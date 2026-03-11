Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Benfica entra na disputa por André, promessa de 19 anos do Corinthians, diz jornal

Clube português avalia oferta de cerca de 20 milhões de euros por volante

Reportar Erro
Benfica entra na disputa por André, promessa do CorinthiansBenfica entra na disputa por André, promessa do Corinthians - Foto: Wanderson Oliveira / Meu Timão

O Benfica entrou na disputa pela contratação do volante André, de 19 anos, uma das promessas do Corinthians, e pode atravessar a negociação que estava encaminhada entre o clube brasileiro e o Milan. A possível interferência portuguesa surge em meio a um impasse nas tratativas entre os italianos e o time paulista.

Leia também

• Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio após descumprir regras da condicional

• Atlético de Madrid e Bayern goleiam e encaminham classificações; Newcastle e Barça empatam

• Galatasaray vence Liverpool e abre vantagem nas oitavas da Champions

Segundo o jornal português A Bola, o Benfica estaria disposto a apresentar uma proposta na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões), valor superior ao que foi colocado na mesa pelo Milan. A oferta dos italianos gira em torno de 15 milhões de euros, além de até 2 milhões em bônus, por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Apesar do interesse do clube português, André estaria inclinado a aceitar a transferência para o Milan e atuar na Serie A. Ainda assim, a entrada do Benfica na negociação pode pressionar os italianos a aumentarem a proposta para garantir o acordo.

Nos bastidores, também circula a informação de que o próprio presidente do Corinthians, Osmar Stabile, teria apresentado o jogador a clubes de Portugal em busca de condições financeiras mais vantajosas, diante da indefinição nas conversas com o Milan.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter