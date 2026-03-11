Benfica entra na disputa por André, promessa de 19 anos do Corinthians, diz jornal
Clube português avalia oferta de cerca de 20 milhões de euros por volante
O Benfica entrou na disputa pela contratação do volante André, de 19 anos, uma das promessas do Corinthians, e pode atravessar a negociação que estava encaminhada entre o clube brasileiro e o Milan. A possível interferência portuguesa surge em meio a um impasse nas tratativas entre os italianos e o time paulista.
Segundo o jornal português A Bola, o Benfica estaria disposto a apresentar uma proposta na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões), valor superior ao que foi colocado na mesa pelo Milan. A oferta dos italianos gira em torno de 15 milhões de euros, além de até 2 milhões em bônus, por 70% dos direitos econômicos do jogador.
Apesar do interesse do clube português, André estaria inclinado a aceitar a transferência para o Milan e atuar na Serie A. Ainda assim, a entrada do Benfica na negociação pode pressionar os italianos a aumentarem a proposta para garantir o acordo.
Nos bastidores, também circula a informação de que o próprio presidente do Corinthians, Osmar Stabile, teria apresentado o jogador a clubes de Portugal em busca de condições financeiras mais vantajosas, diante da indefinição nas conversas com o Milan.