Benfica goleia Brugge e avança na Liga dos Campeões

A- A+

O Benfica goleou o Brugge por 5x1 (7-1 no placar agregado) nesta terça-feira (7) para se tornar o primeiro time classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, num jogo em que o destaque foi o atacante Gonçalo Ramos, com dois gols e uma assistência.

Rafa Silva (38'), Gonçalo Ramos (45'+2 e 57'), João Mário (71', de pênalti) e o brasileiro David Neres (77') balançaram as redes para os 'Encarnados', enquanto Bjorn Meijer descontou para o Brugge (87').

"Pode ter parecido fácil, mas nada disso. Trabalhamos duro, fizemos o nosso jogo, com qualidade, o que facilitou o trabalho", comemorou depois da partida Ramos.

"É sempre bom marcar, os atacantes como eu vivemos disso, mas o mais importante foi a vitória", acrescentou.

Ramos, que ganhou fama na Copa do Mundo de 2022 ao marcar três gols na vitória de Portugal por 6x1 sobre a Suíça pelas oitavas de final e deixar o astro Cristiano Ronaldo no banco, teve mais uma atuação para despertar o interesse de algum gigante da Europa.

Com esta goleada, o Benfica marcou dois ou mais gols em 17 dos 19 jogos que disputou nesta temporada no Estádio da Luz, contando todas as competições, o que o credencia como um adversário perigoso nas quartas.

Graças à vitória por 2x0 na Bélgica, o time português tinha tudo para estar entre os oito melhores da Champions.

Mesmo assim, o Benfica começou a todo vapor e logo aos dois minutos chegou ao gol com o experiente João Mário marcando de letra, mas o lance foi anulado por impedimento de Gonçalo Ramos na origem da jogada.

Os donos da casa continuaram dominando as ações no início da partida e tiveram nova chance de marcar quando João Mário invadiu a defesa belga e serviu Florentino Luís, que bateu para fora (16').

Quatro minutos depois, foi Bjorn Meijer que evitou o gol benfiquista desviando mais uma finalização de João Mário.

- Gonçalo Ramos faz dois -

O domínio do Benfica se traduziu em gols pouco antes do intervalo. Rafa Silva abriu o placar batendo com categoria no canto do goleiro Simon Mignolet (38'), antes de Gonçalo Ramos fazer o segundo em bela jogada individual (45'+2).

Em um primeiro tempo perfeito para os 'Encarnados', a única má notícia foi o cartão amarelo para o zagueiro Nicolás Otamendi, que o deixa fora do jogo de ida das quartas de final.

No segundo tempo, os portugueses continuaram pressionando os belgas e Gonçalo Ramos mais um batendo de esquerda da entrada da área, após receber passe de Álex Grimaldo (57').

Com o adversário nas cordas, João Mário teve sua boa partida recompensada ao marcar de pênalti o quarto do Benfica (71').

O brasileiro David Neres, que tinha acabado de entrar na partida, se juntou à festa ao balançar a rede com um chute cruzado de perna esquerda (77').

"É uma derrota humilhante e um resultado decepcionante", admitiu o técnico do Brugge, Scott Parker.

"O Benfica foi muito eficiente, com uma grande qualidade técnica", acrescentou Parker, que assumiu a equipe belga no lugar de Carls Hoefkens e ainda não recuperou o bom desempenho mostrado na primeira parte da temporada.

"Entendo que as pessoas duvidem agora da minha função, não sou tão ingênuo. Tudo o que posso dizer é que estou tentando reverter a situação e criar um time que comece a ganhar de novo", concluiu.

Veja também

Futebol Ferroviário x Santa Cruz: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo desta quarta (8)