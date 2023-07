A- A+

Futebol Internacional Benfica recusa proposta de R$ 91 milhões do Fulham por brasileiro; saiba quem é Revelado pelo São Paulo, jogador foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019

O Benfica recusou uma proposta do Fulham, da Inglaterra, pelo zagueiro brasileiro Morato. Segundo o jornal A Bola, o time inglês, a pedido do treinador português Marco Silva, ofereceu 17 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões) pelo jogador, em sua terceira investida pelo atleta, que, embora seja brasileiro, nunca atuou no país.

Revelado pelo São Paulo, Morato participou da campanha do time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Após as boas atuações, ele subiu para os profissionais e chegou a ser relacionado para três partidas, uma pela Copa do Brasil e duas pelo Brasileiro, mas não chegou a entrar em campo.

Mesmo assim, o jogador chamou a atenção do Benfica, clube para o qual se transferiu ainda em 2019. Após passar duas temporadas atuando pela equipe B, ele foi promovido ao time principal, tendo atuado em 20 jogos na temporada passada, número baixo por conta de uma lesão que o afastou dos gramados por dois meses, segundo o ge.

Morato tem contrato com o Benfica até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 538 milhões). No ano passado, o Benfica já havia recusado uma proposta de 15 milhões de euros do Rennes, da França, pelo atleta.

O presidente do Benfica, o ex-jogador Rui Costa, confirmou as propostas pelo jogador, mas afirmou que o clube só analisaria possíveis transferências mediante “valores verdadeiramente atrativos”.

