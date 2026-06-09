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Futebol Benfica comunica saída de Mourinho, a caminho do Real Madrid após reeleição de Florentino Pérez Essa vai ser a segunda passagem de mourinho pelo Real

O Benfica comunicou oficialmente, nesta terça-feira, a saída do treinador José Mourinho do comando da equipe. O técnico português, de 63 anos, está a caminho do Real Madrid para a sua segunda passagem pelos espanhóis. O comandante era um antigo desejo de Florentino Pérez, que foi reeleito presidente do clube madrilenho.

Mourinho tinha contrato com os benfiquistas até junho de 2027. A saída prematura rendeu aos cofres do clube 15 milhões de euros (R$ 89,9 milhões). Ele irá substituir Alvaro Arbeloa, que comandava o time de Madri interinamente desde a demissão de Xabi Alonso, em janeiro deste ano.

Nesta segunda passagem pelo Benfica, o treinador dirigiu a equipe em 45 jogos, somando 27 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Ele foi eliminado nos playoffs da Champions League pelo próprio Real Madrid, ficou em terceiro lugar na Liga Portuguesa e caiu nas quartas de final da Taça de Portugal.

"A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o técnico já dado o seu aval ao acordo. Obrigado, José Mourinho", escreveu o clube.

A equipe portuguesa também aproveitou para anunciar o substituto, Marco Silva, que treinou o Fulham de 2021 a 2026. O contrato do técnico português é válido até meados de 2028, com possibilidade de extensão por mais uma temporada.

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