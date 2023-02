A- A+

Champions League Benfica vence Brugge fora de casa por 2x0 no jogo de ida das oitavas da Champions Portugueses levam boa vantagem para decidir em casa, no Estádio da Luz

O Benfica encaminhou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar fora de casa o Brugge por 2x0 nesta quarta-feira (15), no jogo de ida das oitavas.

João Mário de pênalti aos 6 e o brasileiro David Neres 43 minutos, ambos, no segundo tempo marcaram os gols do atual líder do Campeonato Português.

O time de Lisboa, que passou em primeiro em um grupo com Paris Saint-Germain e Juventus, confirmou seu status de favorito no confronto.

Em dificuldade no Campeonato Belga, no qual é o quarto colocado com 20 pontos atrás do líder Genk, o Brugge começou impondo um ritmo forte, liderado pelo atacante holandês Noa Lang.

No entanto, o time de Bruxelas, que na fase de grupos superou Porto, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, não conseguiu se impor diante da superioridade do Benfica.

O técnico inglês Scott Parker, que chegou no clube em janeiro para substituir Carl Hoefkens, não encontrou a maneira de levar perigo ao gol português.

Sem um verdadeiro camisa 9 de ofício, o Brugge deu ao Benfica uma noite sem sustos.

"Naturalmente uma derrota por 2 a 0 não é algo que nos deixa contentes, mas vi muitas coisas positivas no jogo, especialmente nos primeiros 20 minutos. Mostramos muita coragem com a bola", analisou Parker depois da partida.

- David Neres marca -

Diante de 27 mil torcedores belgas, os 'Encarnados' se apoiaram e abriram o placar no início do segundo tempo com o meia João Mário cobrando pênalti, após Jack Hendry derrubar Gonzalo Ramos dentro da área.

Nos minutos finais, o atacante brasileiro David Neres que aproveitou um erro de Bjorn Meijer para invadir a área e fazer o segundo, encaminhando a classificação do time português.

"No final do primeiro tempo controlamos o jogo e fomos para frente, conseguimos criar oportunidades. No segundo tempo fomos bem e convertemos o pênalti. Era muito importante marcar o segundo gol", afirmou o técnico do Benfica, o alemão Roger Schmidt.

O jogo de volta será no dia 7 de março, em Lisboa.

Veja também

Futebol CBF divulga tabela da Série B; Sport estreia fora de casa, contra o CRB