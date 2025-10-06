A- A+

Futebol Com corte de Ederson e ausência de Alisson, Bento assume posto de goleiro mais experiente da Seleção Goleiro pode ganhar espaço entre os titulares em um dos amistosos que o Brasil fará contra Japão e Coreia do Sul

Sem a presença do goleiro Alisson, que se recupera de lesão, e com o corte de Ederson, Bento se tornou o atleta mais experiente do setor na Seleção Brasileira. Aos 26 anos, o jogador pode ganhar espaço entre os titulares em um dos dois amistosos que a equipe fará neste mês, visando à preparação para a Copa do Mundo de 2026. Às 8h (de Brasília) da próxima sexta-feira (10), o time enfrenta a Coreia do Sul e, às 7h30 (de Brasília) do dia 14, encara o Japão.





“Estou muito contente também pela história que já tenho na Seleção. Sou convocado há dois anos e isso é a realização de um sonho. Estou mostrando que tenho condição de estar aqui. Em todas as vezes que tive a oportunidade de jogar, pude representar muito bem. É uma situação até engraçada. Sou novo ainda e acabo sendo o mais experiente (nesta convocação). É bacana essa situação, ainda não tinha parado para pensar nisso”, disse.

A primeira convocação se deu em setembro de 2023, quando foi chamado para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador também tem sido chamado com regularidade pelo técnico Carlo Ancelotti e elogiou o italiano.

“Desde quando o Ancelotti chegou, ele deu muita ênfase na parte defensiva. Ele observou essa necessidade de já ter uma melhora rápida nos primeiros treinamentos. Acho que isso fez a diferença para nos dar segurança nas partidas e desempenhar o futebol que é sempre esperado da nossa Seleção”, contou.

Atleta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Bento conhece bem o estilo de jogo de atletas do continente por conta da disputa da Liga dos Campeões da Ásia.

“Tive a oportunidade de jogar contra equipes japonesas na temporada passada, na Champions League da Ásia. Pude observar que são equipes muito táticas, que cumprem muito bem suas funções com muita intensidade. Acho que isso é o diferencial deles, é o que mais chama a atenção. Para conseguirmos um triunfo sobre eles, temos que tentar anular isso e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, concluiu.

Veja também