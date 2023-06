A- A+

Contratado Benzema é oficialmente apresentado no Al-Ittihad: "Gosto da ambição e do perfil dos torcedores" O francês, eleito Bola de Ouro do ano passado, tem contrato até 2026

O atacante francês Karim Benzema foi apresentado oficialmente no Al-Ittihad da Arábia Saudita nesta quinta-feira (8), diante de 60 mil torcedores no estádio do clube em Jeddah.

Benzema posou com a camisa da equipe com seu nome nas costas e o número 2026, ano em que termina seu contrato.

O jogador também mostrou a Bola de Ouro que ganhou em 2022, antes de dar uma volta olímpica para saudar de perto os torcedores.

Depois de 14 anos no Real Madrid, o francês optou se aventurar no futebol saudita, onde Cristiano Ronaldo joga pelo Al-Nassr desde o início deste ano.

- "Muita ambição" -

Música a todo volume, jogo de luzes e queima de fogos. Este era o ambiente preparado para receber Benzema no centro do gramado.

"Por que escolhi o Al-Ittihad? É um clube com muitos valores. Um clube que acabou de ganhar (campeão saudita), que está sempre progredindo", explicou o atacante francês em sua entrevista coletiva de apresentação.

"Gosto da ambição e do perfil dos torcedores. Por isso escolhi este clube. Os torcedores da Arábia Saudita são acolhedores. Tive a sorte de fazer jogos aqui (...) Pude ver nos últimos dias, muita loucura. Fiquei emocionado. Espero devolver este carinho em campo", acrescentou o jogador.

"Ganhei muitas coisas na Europa. Chego aqui com muita ambição, para colaborar com a minha experiência, e espero ganhar muitos títulos. Estou com fome, ainda tenho vontade de jogar e de mostrar o que posso fazer no campo. De levar o clube ao nível mais alto", concluiu Benzema.

