Benzema não descarta possibilidade de retorno à seleção francesa

"Se me dissessem para ir à seleção francesa para disputar uma Copa do Mundo e eu dissesse não, estaria mentindo", disse o atacante

Benzema se aposentou da seleção mas cogita um possível retorno - Foto: FRANCK FIFE/AFP

O atacante Karim Benzema, que havia anunciado sua aposentadoria da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022, não descartou um possível retorno à equipe nacional, de acordo com uma entrevista concedida ao jornal esportivo francês L'Équipe, publicada nesta quinta-feira (11).

“Se me dissessem para ir à seleção francesa para disputar uma Copa do Mundo e eu dissesse não, estaria mentindo. Sou jogador de futebol. Então, jogo futebol. Quando sou convocado, venho, jogo... Amo e amo vencer. 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).

"Estamos falando de uma Copa do Mundo. Obviamente, não são coisas em que você pode dizer: 'Não, eu não quero'. Porque seria uma mentira dizer: 'Não, eu não quero jogar uma Copa do Mundo'", acrescentou o vencedor da Bola de Ouro de 2022.

A carreira internacional de Benzema foi marcada por consideravelmente altos e baixos sob o comando de Didier Deschamps.

Excluído da Euro-2016 devido ao seu envolvimento no caso da fita de vídeo íntima de Mathieu Valbuena, pelo qual foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa em 2021 por cumplicidade em tentativa de chantagem, ele foi convocado novamente pelo técnico da seleção para jogar na Eurocopa de 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

O ex-astro do Real Madrid teve que desistir da Copa do Mundo de 2022 no Catar na última hora e deixou a seleção francesa pouco antes da partida de estreia, devido a uma lesão muscular sofrida durante um treino em Doha.

No dia seguinte à derrota da França na final contra a Argentina, ele anunciou o fim de sua carreira na seleção e rapidamente retomou os treinos, sem hesitar em criticar Didier Deschamps nas redes sociais de forma enigmática, o que gerou polêmica sobre os motivos de sua saída.

Ao ser questionado pelo jornal L'Équipe sobre esse abrupto final, Benzema decidiu a alimentar a polêmica com Deschamps.

"Não estou aqui para falar sobre essas coisas. E não estou aqui para ficar remoendo isso... É isso, acabou. Vamos ficar falando disso por trinta anos? Não estou aqui para alimentar ainda mais a controvérsia. Isso já é passado para mim. Vamos seguir em frente", disse ele.

