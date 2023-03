Benzema pede aumento para renovar com o Real Madrid, que mira contratação de Haaland

A- A+

Em meio a uma série de decisões na temporada, o Real Madrid também tem outras decisões importantes fora do campo. Com sete jogadores em fim de contrato e elenco considerado curto, o time tenta renovar com os principais nomes, mas enfrenta dificuldades com alguns deles. É o caso de Karim Benzema, eleito melhor jogador do mundo em 2021.

A renovação de contrato do francês por mais uma temporada, que era dada como certa, passou para um compasso de espera desde que o jogador pediu um aumento salarial, que o time merengue não estaria disposto a cobrir, segundo o jornal espanhol "Sport". Um dos principais fatores para a condução do time é a idade do centroavante, que tem 35 anos, sendo que o Real tem uma política de investir em jovens atletas e evitar renovações com jogadores acima dos 30 — salvo raras exceções.

Diante desse cenário, o clube já estaria analisando o mercado em busca de um novo atleta para a posição. Pela idade e pelo desempenho, o nome “eleito” seria o do norueguês Erling Haaland, atualmente no Manchester City. A negociação, porém, é difícil, uma vez que o jogador vive ótimo momento e tem contrato longo com os citizens.

Além do comando de ataque, o time tem questões a resolver em outras posições. O zagueiro Nacho também imposto uma condição para renovar: um contrato de dois anos, segundo o “Central Defense”, apesar de saber que, depois dos 30, o Real Madrid renova contratos apenas a cada ano.

O futuro de jogadores como Kroos, Modric, Asensio e Ceballos continua sendo uma incógnita, enquanto o de Mariano está decidido, com uma provável continuidade. Também estão na mesma situação Hazard, Odriozola, Vallejo e Lunin, jogadores considerados reservas, que devem deixar a equipe no verão.

Sem vencer a três jogos, o Real Madrid volta a campo neste sábado, quando Espanhol pelo Campeonato Espanhol. Na segunda colocação do torneio, o time está nove pontos atrás do líder Barcelona. Na quarta-feira, os merengues recebem o Liverpool pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, após vencer na ida por 5 a 2. O Real ainda enfrenta o Barcelona pelo jogo de volta da final da Copa do Rei, após perder em casa a primeira partida por 1 a 0.

