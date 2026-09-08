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FUTEBOL Benzema rescinde com Al-Hilal, mas contrato até 2030 impede retorno à Europa; entenda Francês deixou equipe de Simone Inzaghi após ser informado de que não seria inscrito nas competições nacionais; Lyon tentou repatriá-lo, mas esbarrou em vínculo na Arábia Saudita

Karim Benzema vive uma situação incomum na reta final da carreira. Apenas sete meses depois de chegar ao Al-Hilal, o atacante francês acertou a rescisão de seu contrato com o clube de Simone Inzaghi.



A saída, no entanto, não significa que o vencedor da Bola de Ouro de 2022 esteja completamente livre para escolher seu próximo destino. Um vínculo firmado na Arábia Saudita até 2030 dificulta, neste momento, seu retorno ao futebol europeu.

O Olympique Lyonnais, clube que revelou Benzema e pelo qual o atacante disputou 148 partidas antes de se transferir para o Real Madrid, chegou a estudar a contratação durante a última janela. A negociação, porém, foi considerada inviável justamente pela situação contratual do jogador no país do Oriente Médio.

— É verdade que houve contato com Karim por meio de um intermediário neste verão. Foi impossível porque sua situação contratual impediu. Karim é um jogador extraordinário, estávamos procurando um atacante, mas nada pôde ser finalizado — explicou Matthieu Louis-Jean, diretor esportivo do Lyon.

O cenário envolvendo Benzema é consequência da reformulação promovida pelo Al-Hilal. O clube investiu mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) em reforços e incorporou nomes como Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville e Ollie Watkins a um elenco que já contava com estrangeiros como Bono, Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves.





Com o número de jogadores estrangeiros no elenco, Benzema foi informado de que não seria inscrito pelo Al-Hilal nas competições nacionais. Dessa forma, o francês ficaria disponível apenas para partidas da Liga dos Campeões da Ásia.

A decisão acelerou a negociação para sua saída. O cenário mudou rapidamente para o atacante, que havia afirmado, em 21 de agosto, que permaneceria no Al-Hilal. Antes do fechamento da janela de transferências, porém, Benzema e o clube chegaram a um acordo pela rescisão.

Antes da ruptura, outros clubes sauditas apareceram como possíveis destinos. O Al-Shabab demonstrou interesse, enquanto um retorno ao Al-Ittihad, onde Benzema atuou antes de chegar ao Al-Hilal, também chegou a ser cogitado.

Agora, aos 38 anos, o francês se encontra diante de uma encruzilhada. Embora esteja sem clube, seu futuro permanece condicionado ao vínculo mantido na Arábia Saudita. A situação dificulta uma transferência imediata para o Lyon ou outro clube europeu.

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