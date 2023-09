A- A+

Futebol Internacional Berardi faz golaço, Inter perde em casa para Sassuolo e sofre 1ª derrota no Italiano; veja gol Com a derrota, Inter enxerga a chegada do Milan no topo da tabela

A Inter de Milão sofreu sua primeira derrota no Campeonato Italiano, ao cair em casa para o Sassuolo por 2x1 nesta quarta-feira (27), pela sexta rodada, e foi alcançada pelo rival Milan na ponta da tabela.

Até então, a Inter tinha 100% de aproveitamento nos cinco primeiros jogos e parecia a caminho de uma sexta vitória, após abrir o placar no final do primeiro tempo com o holandês Denzel Dumfries (45'+1).

Depois do intervalo, Nedim Bajrami empatou para o Sassuolo (54') ao surpreender de longe o goleiro Yann Sommer. O gol paralisou os 'nerazzurri', e Domenico Berardi calou San Siro ao marcar o segundo dos visitantes (63').

Berardi em San Siro: entidadepic.twitter.com/3NloCyBHSV — Calciopédia (@calciopedia) September 27, 2023

Apesar das quatro mudanças simultâneas do técnico Simone Inzaghi, entre elas a entrada do atacante Alexis Sánchez no lugar de Marcus Thuram, o time de Milão não conseguiu evitar a derrota.

"Perder diante da nossa torcida nos dói, temos que entender o que aconteceu, mesmo que o calendário, com nosso próximo jogo no sábado, não nos dê tempo", disse Inzagui após a derrota.

O Sassuolo consegue assim seu segundo grande resultado consecutivo, depois de bater a Juventus por 4x2 no último fim de semana.

A Inter fica com 15 pontos e continua na liderança pelo melhor saldo de gols (+12 contra +5) em relação ao Milan, que mais cedo derrotou o Cagliari fora de casa por 3x1.

Por sua vez, o Napoli se reencontrou com a vitória, depois de uma derrota e dois empates, ao golear a Udinese por 4x1, com gols do nigeriano Victor Osimhen (39') e do georgiano Khvicha Kvaratshkhelia (74'), que encerrou um jejum de 190 dias sem marcar.

Osimhen, artilheiro da Serie A na temporada passada, estava sendo observado de perto. No domingo, o atacante mostrou insatisfação ao ser substituído e criticou as decisões táticas do treinador francês Rudi Garcia.

Na terça-feira, seu empresário ameaçou processar o Napoli por conta de um vídeo publicado na conta do clube no TikTok, que depois foi excluído, ironizando o jogador por ter perdido um pênalti no jogo de domingo contra o Bologna (0x0).

O Napoli é o quinto colocado com 11 pontos, quatro atrás dos clubes de Milão.

Veja também

Futebol Internacional Manchester City é eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle