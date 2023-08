A- A+

Futebol Berguinho reforça "fator casa" como crucial para o Náutico avançar ao quadrangular da Série C Timbu tem mais dois jogos como mandante no torneio, sendo o primeiro no domingo (6), contra o CSA, nos Aflitos

Dos 24 pontos conquistados pelo Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, 17 foram obtidos jogando nos Aflitos. Aproveitamento acima dos 70% que deixou o Timbu no G8, na sexta posição. Pensando em continuar usando o desempenho como mandante como trunfo para alcançar o quadrangular, o atacante Berguinho reforçou a necessidade de o clube fazer o deve de casa nas duas partidas que restam no Recife na primeira fase. A primeira, neste domingo (6), contra o CSA.



“Sabemos que são grandes jogos que estão por vir, de times brigando pela classificação. Temos duas partidas em casa, importantes. Nossa torcida está comparecendo bastante e agradecemos o apoio de sempre. Vamos pensar logo no CSA e trabalhar para sair com a vitória no domingo”, afirmou.





Depois do CSA, em 10º, com 21 pontos, o outro jogo que o Náutico terá em casa será na última rodada da primeira fase, contra o São Bernardo, em nono, com 22.“Sabemos da nossa qualidade para crescer na competição no momento certo, parando de oscilar”, frisou o jogador.



Segundo o site “Chances de Gol”, o Náutico tem 66,8% de probabilidade de permanecer no G8. Estima-se que, com 30 pontos, o Timbu consiga o feito – o que passaria justamente por duas vitórias em casa.

