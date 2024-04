Bernardinho inscreve veteranos Wallace e Mauricio Borges na Liga das Nações de vôlei

O técnico Bernardinho, da seleção brasileira masculina de vôlei, anunciou a lista de jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações, no próximo mês. A relação conta com os veteranos Wallace e Mauricio Borges, o que pode indicar a presença da dupla na Olimpíada de Paris 2024.



O treinador definiu uma lista de 30 atletas, que ainda não estão confirmados na Liga das Nações. É desta relação de jogadores que sairão os convocados para a competição que, neste ano, será encarada quase como uma preparação para os Jogos Olímpicos.

Leia também

• Seleção masculina de vôlei faz 1º treino após o retorno de Bernardinho para Liga das Nações

• Em primeira final no Nordeste, Minas conquista Superliga Feminina de Vôlei

A lista conta com uma mescla de jogadores mais experientes, como Wallace, dono de duas medalhas olímpicas, Mauricio Borges, que participou da conquista do ouro nos Jogos do Rio 2016. Bruninho, Lucão, Leal e Lucarelli também aparecem na relação de inscritos.Desta lista, Bernardinho já convocou 11 atletas para treinamentos: Brasília, Felipe Roque, Arthur Bento, Daniel Muniz, Paulo, Isac, Judson, Lucão, Otávio, Alê Elias e Maique.A seleção brasileira vai estrear na Liga dos Nações no dia 21 de maio, contra Cuba, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.Brasília, Bruno, Cachopa, Rhendrick e Thiaguinho;: Adriano, Arthur Bento, Birigui, Daniel Muniz, Honorato, Leal, Lucarelli, Lukas Bergman, Mauricio Borges e Paulo;: Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Wallace;: Flavio, Isac, Judson, Lucão, Matheus Pinta e Otávio;: Alexandre Elias, Maique e Thalles.