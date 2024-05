Bernardinho não relaciona Lucão diante da Argentina; Lukas Bergmann ganha 1ª chance

A- A+

O técnico Bernardinho fará mudanças na seleção brasileira masculina que vai enfrentar a Argentina nesta quinta-feira, às 21 horas, no Maracanãzinho, pela segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei. Bastante criticado pela torcida na derrota diante de Cuba, por 3 sets a 1, o experiente meio de rede Lucão vai ganhar um descanso. Já o jovem ponteiro Lukas Bergmann foi relacionado pela primeira vez.



Lucão saiu zerado no bloqueio diante dos cubanos e o fundamento foi um dos mais questionados do Brasil. A equipe não conseguiu parar os ataques dos rivais. Para piorar, o time de Bernardinho ainda deu 19 pontos aos rivais em erros de saque.





Para ter Lucão mais inteiro contra Sérvia e Itália, duelos considerados mais fortes e agendados para sexta-feira e domingo, respectivamente, Bernardinho deve observar mais o também experiente Isac, de 33 anos, e Judson, que entrou na lista de relacionados na vaga de Lucão. Flávio deve ser mantido como o titular do meio de rede no começo da partida.



Já a entrada de Lukas Bergamnn na lista de relacionados é para o garoto ganhar experiência. Arthur Bento, de 19 anos, foi o escolhido para compor o grupo diante de Cuba. Agora é a vez do campeão da Superliga com o Sesi-Bauru, de 20 anos, sentir o gostinho de poder defender a seleção adulta.



Bernardinho vai revezar os jogadores mais jovens, mas jamais lançá-los na 'fogueira'. Arthur Bento e Bergmann, os caçulas, só serão escalados caso a seleção brasileira esteja com um bom resultado na partida.



Apesar de já estar classificado para Paris-2024, Bernardinho quer "dar cara" para o time que levará para Paris. E como todos os adversários da primeira fase da Liga das Nações estão buscando a vaga olímpica, o treinador sabe que os confrontos serão duros e bons testes para o time brasileiro medir sua força.

