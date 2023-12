Bernardinho retorna ao comando da seleção brasileira masculina de vôlei para Jogos de Paris em 2024

Bernardinho é o novo treinador da seleção brasileira masculina de vôlei. Aos 64 anos, ele chega para ocupar a lacuna deixada por Renan Dal Zotto, que pediu demissão em outubro, logo depois de ter assegurado a presença da equipe verde e amarela nos Jogos de Paris de 2024. À época, ele alegou questões pessoais para a decisão.

A novidade que marca o retorno de Bernardinho foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), na noite desta quarta-feira (27).

Ele, inclusive, confessa que "não estava nos planos" ser coordenador das seleções masculinas, tanto das categorias de base até a adulta, mas que aceitou o desafio proposto pelo presidente da CBV, Radamés Lattari. Essas atribuições fazem parte da rotina profissional dele desde setembro e continuarão de forma simultânea.

"Era algo que não estava nos meus planos, mas há três meses, a convite do presidente, assumi a função de coordenador de seleções e agora com a decisão pessoal do Renan de se afastar, reassumo esse cargo para dar continuidade ao trabalho feito, para que a gente consiga alcançar a tão almejada medalha para o país", disse Bernardinho.