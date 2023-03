Bernardo, ex-Vasco e Cruzeiro, e mais quatro jogadores são dispensados do Maguary após "farra"

A- A+

Horas após perder em casa por 3x1 diante do Retrô, pelo Campeonato Pernambucano, surgiu nas redes sociais um vídeo no qual alguns atletas do Maguary estavam confraternizando em um bar, mesmo após a derrota da equipe. Diante disso, a diretoria do clube de Bonito alegando "ações não compatíveis com os princípios que acreditamos e defendemos", anunciou, nesta segunda-feira (27), o desligamento de cinco atletas. São eles: André Castro, Bernardo Vieira, Gustavo Carbonieri, Rafinha Lima e Zé Eduardo.

Dos atletas dispensados, Bernardo e André Castro foram titulares contra o Retrô. Gustavo Carbonieri e Rafinha Lima - autor do gol de honra - começaram a partida no banco, enquanto que Zé Eduardo não esteve na relação.

Na nota oficial da pelo clube no Instagram, o volante André Castrou comentou questionando: "Qual foi a minha atitude que vai contra os princípios que você acredita e defende?".

- Rodada final -

Após a segunda derrota seguida, a situação do Maguary complicou bastante. O azulão bonitense estacionou na nona colocação, uma acima do Z4 do Campeonato Pernambucano e com apenas um ponto de vantagem para o Afogados, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Ainda assim, o time também tem chances de passar para a próxima fase do torneio. Para isso, precisa vencer o Porto no próximo sábado (1), na última rodada da primeira fase. A partida está marcada para o estádio do Arruda. Além da vitória, o time de Bonito precisa torcer por uma derrota do Central diante do Sport, e de um tropeço do Salgueiro contra o Afogados.

