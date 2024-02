A- A+

Mundial de Esportes Aquáticos Bernardo Santos termina em 11º em final inédita do nado artístico no Mundial Atleta do Flamengo, de 23 anos, somou 177.2900 na decisão, um pouco abaixo dos 182.6351 pontos das eliminatórias do solo técnico masculino

Bernardo Santos não subiu ao pódio, mas fez história no nado artístico no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha. O brasileiro garantiu vaga à inédita final ao avançar em oitavo nas classificatórias e nesta segunda-feira fechou a competição na 11ª colocação.



O atleta do Flamengo, de 23 anos, somou 177.2900 na decisão, um pouco abaixo dos 182.6351 pontos das eliminatórias do solo técnico masculino, competição na qual jamais o Brasil teve um representante. Mesmo com menos pontos, saiu sorridente e feliz com sua apresentação em Doha.

"Estou muito feliz independente do resultado. É um resultado que eu nunca imaginei, ser finalista mundial. É uma honra representar o Brasil, um prazer imenso", afirmou ao SporTV o atleta, logo após sua apresentação.



Favorito ao ouro pela exibição destacada das classificatórias, na qual avançou com folga e 242.4367 pontos, o chinês Shuncheng Yang confirmou a expectativa ao melhorar ainda mais sua nota. Para subir no topo do pódio, somou incríveis 246.4766 pontos.



Quarto nas eliminatórias, o forte italiano Giorgio Minisini, de volta às piscinas após tratar de uma lesão, levou a prata, seguido pelo colombiano Gustavo Sánchez, que avançara à final como segundo melhor.



No polo aquático, a seleção masculina estreou com derrota diante da França por 16 a 11. Os gols foram da equipe nacional foram anotados por Rafael Vergara (5), Gustavo Guimarães (3), Roberto Freitas, Pedro Vergara e Luís Ricardo. A busca pela reabilitação será na quarta-feira, diante da Grécia.



"É uma honra muito grande porque é minha primeira competição internacional. Não acreditava que ia para a final, queríamos, pelo menos, entregar nosso trabalho e fazer o que estávamos declarando, mas no final deu certo. Foi uma conquista merecida e tenho muito orgulho de representar o Brasil nesta competição", disse o atleta ao SporTV.



O brasileiro de 23 anos quebra tabus em uma competição por muitos anos disputada somente por mulheres e espera melhorar ainda mais sua posição na final, onde as marcas serão zeradas. Mas terá de melhorar bastante seu desempenho se comparado aos outros adversários na final



