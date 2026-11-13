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Futebol Internacional Bernardo Silva acredita que Portugal pode lidar com pressão de jogar sem CR7 Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, antes da partida contra a Dinamarca

O meio-campista Bernardo Silva afirmou nesta sexta-feira (13) que Portugal pode lidar com qualquer pressão extra após a aposentadoria do astro Cristiano Ronaldo da seleção.

A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus receberá a Dinamarca em Braga neste sábado, pela Liga das Nações da Uefa, com uma homenagem prevista ao maior artilheiro da história da seleção lusa.

Bernardo Silva, que vai herdar a braçadeira de capitão, reconheceu que CR7 foi o centro das atenções durante grande parte das duas últimas décadas, mas expressou confiança quanto à equipe continuar forte mesmo com a ausência do atacante de 41 anos.

"Todo mundo sabe o peso que o Cristiano tem. A maioria das pessoas ia ao estádio para ver o Cristiano, muitos iam só por causa dele, e isso agora não vai mais acontecer", disse o jogador do Real Madrid em entrevista coletiva.

"Os jogadores da seleção estão acostumados aos holofotes, à pressão e à responsabilidade, bem como a serem apontados quando as coisas não vão bem. Portanto, isso não representa um problema", acrescentou.

Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, antes da partida contra a Dinamarca.

Segundo a imprensa local, a seleção entrará em campo vestindo camisas com o número 7, que acompanhou o ídolo em sua carreira.

Não se sabe se Cristiano estará presente, depois que seu desentendimento com Jorge Jesus, em setembro, desencadeou sua aposentadoria da seleção.

Na semana passada, o atacante do Al-Nassr anunciou sua despedida, após mais de duas décadas vestindo a camisa de Portugal.

Cristiano Ronaldo estreou em 2003 e fez 234 jogos pela seleção portuguesa, um recorde mundial, nos quais marcou 146 gols, outra marca histórica.

"Ninguém pode esquecer os 23 anos de Cris na seleção e tudo o que ele fez", declarou Jorge Jesus aos jornalistas.

"Acredito que esta homenagem é uma ideia brilhante para continuar nos lembrando de que ele é uma lenda do futebol português", acrescentou o treinador.

Atual campeão, Portugal já garantiu a classificação para as quartas de final da Liga das Nações, após vencer os quatro primeiros jogos do Grupo A4.

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