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FUTEBOL INTERNACIONAL Bernardo Silva decide deixar o Manchester City após nove anos e prioriza permanência na Europa Barcelona e Juventus lideram disputa pelo meia português

O futuro de Bernardo Silva começa a se desenhar com mais clareza. O meia já comunicou ao Manchester City que não pretende renovar o vínculo, encerrando um ciclo de nove anos no clube inglês, afirma o jornal A Bola. A decisão abre caminho para uma das principais movimentações da próxima janela de transferências europeia.

Aos 31 anos, o jogador avalia propostas e tem como prioridade seguir atuando no futebol europeu. Entre os principais interessados estão Barcelona e Juventus, além do Galatasaray, que também monitora a situação.

O Barcelona surge como um dos destinos mais alinhados ao perfil do jogador, especialmente pelo estilo de jogo mais técnico — fator que agrada ao português. Já a Juventus tenta seduzi-lo com um contrato de três anos e salários entre €7 milhões e €8 milhões por temporada (R$ 42,4 milhões a R$ 48,5 milhões).

Fora do eixo europeu, há investidas da Saudi Pro League e do futebol dos Estados Unidos. O Inter Miami, equipe de Lionel Messi, aparece como possível destino, mas com menor probabilidade neste momento.

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