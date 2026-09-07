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F1 Bernie Ecclestone foi preso por porte ilegal de espingarda em aeroporto A abordagem foi realizada por agentes da Divisão Aeroportuária da Polícia de Segurança Pública (PSP), durante uma operação de rotina

Bernie Ecclestone, ex-dirigente máximo da Fórmula 1, foi detido no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, Portugal, após a polícia encontrar uma espingarda em sua posse quando o britânico desembarcava de seu jato particular. A informação foi divulgada pelo jornal português Correio da Manhã.

A abordagem foi realizada por agentes da Divisão Aeroportuária da Polícia de Segurança Pública (PSP), durante uma operação de rotina.

Até o momento, não havia informação sobre se Ecclestone seria levado a um juiz ou apenas formalmente constituído arguido — equivalente, no sistema português, à condição de investigado em um processo criminal.

Reforço na segurança

O Aeródromo de Tires passou por um reforço na segurança, com a presença permanente de agentes da PSP e da Polícia Judiciária (PJ), segundo o Correio da Manhã.

Ecclestone teve papel importante no retorno da Fórmula 1 a Portugal, em 1984, e atualmente divide seu tempo entre a Suíça e Portugal.

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