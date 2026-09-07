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DETIDO Bernie Ecclestone já havia sido preso com arma em aeroporto de Campinas (SP) Em 2022, ex-chefe da Fórmula 1 foi flagrado com uma pistola sem documentação na bagagem quando se preparava para deixar o Brasil em um jato particular

A detenção de Bernie Ecclestone nesta segunda-feira (7), no Aeródromo de Tires, em Cascais, Portugal, por estar com uma espingarda, traz de volta um episódio semelhante ocorrido no Brasil há quatro anos. Em maio de 2022, o então ex-CEO da Fórmula 1 foi preso em flagrante por porte ilegal de arma no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Na ocasião, Ecclestone, então com 91 anos, se preparava para embarcar em um jato particular rumo à Suíça quando uma pistola calibre 32, da marca LW Seecamp, foi identificada pelo raio-X dentro de sua bagagem. A arma estava no bolso de uma camisa, sem carregador e sem munição, e não tinha documentação regular, segundo informações do boletim de ocorrência obtidas pelo g1.

Arma estava em propriedade no interior paulista

À Polícia Civil, o empresário britânico afirmou ser o proprietário da pistola, mas alegou não saber que ela estava em sua bagagem. Segundo o registro policial, Ecclestone disse ter comprado a arma de um mecânico da Fórmula 1 cerca de cinco anos antes e que ela era mantida em uma propriedade rural no interior de São Paulo.

Ele foi levado à delegacia instalada no aeroporto e liberado após pagar fiança de R$ 6.060. Em seguida, embarcou para a Suíça em seu avião particular. A esposa, a brasileira Fabiana Ecclestone, atuou como intérprete durante o procedimento, já que o empresário não fala português.

Nesta segunda-feira, aos 95 anos, Ecclestone voltou a ser detido em circunstâncias semelhantes, desta vez em Portugal, após pousar em seu jato particular no Aeródromo de Tires. Segundo a imprensa portuguesa, ainda não está definido se ele será formalmente acusado ou apresentado a um juiz.

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