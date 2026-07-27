Betão celebra retorno ao Náutico após lesão e projeta reação do Timbu na Série B
Zagueiro voltou a atuar no empate sem gols diante do Criciúma, nesse domingo (26)
Após um período afastado dos gramados por lesão, o zagueiro Betão voltou a defender o Náutico no empate sem gols com o Criciúma, fora de casa, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesse domingo (26).
Aos 27 anos, o defensor atuou improvisado na lateral-esquerda e comemorou a oportunidade de voltar a ajudar a equipe em um momento de afunilamento da competição.
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Segundo Betão, o tempo no departamento médico foi um dos momentos mais desafiadores do ano, justamente por interromper o ritmo de jogo conquistado.
"Ficar longe sempre é muito ruim, até porque eu estava vindo de uma boa sequência em questão de minutagem e ritmo de jogo. Mas o pior da lesão é não poder ajudar a equipe nos momentos difíceis. Sabemos a importância de cada ponto na Série B e espero que consigamos fazer um returno muito bom e lutar até o fim para está entre os seis primeiros", destacou o defensor.
Versatilidade
Com o retorno do zagueiro, o Alvirrubro ganha uma opção versátil no elenco, visto que o jogador consegue atuar em diferentes funções no campo.
Na atual temporada, o atleta soma 12 partidas disputadas com a camisa alvirrubra, sendo 10 como titular.
Atualmente, o Náutico ocupa a 13ª colocação na tabela da Série B, somando 25 pontos em 20 jogos disputados. Para o zagueiro, a cobrança por resultados faz parte da rotina de defender um clube com tradição.
"Jogamos em um time que tem a camisa pesadíssima, então quando os resultados não veem é normal ter essa pressão. Mas, o mais importante é manter a cabeça boa e ter a convicção no trabalho. Seguiremos lutando até o fim para alcançar os nossos objetivos na temporada e dar alegrias ao nosso torcedor", concluiu.
A próxima partida do Timbu será no domingo (9), às 16h, contra o Atlético-GO, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B.