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Náutico Betão celebra retorno ao Náutico após lesão e projeta reação do Timbu na Série B Zagueiro voltou a atuar no empate sem gols diante do Criciúma, nesse domingo (26)

Após um período afastado dos gramados por lesão, o zagueiro Betão voltou a defender o Náutico no empate sem gols com o Criciúma, fora de casa, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesse domingo (26).



Aos 27 anos, o defensor atuou improvisado na lateral-esquerda e comemorou a oportunidade de voltar a ajudar a equipe em um momento de afunilamento da competição.

Segundo Betão, o tempo no departamento médico foi um dos momentos mais desafiadores do ano, justamente por interromper o ritmo de jogo conquistado.



"Ficar longe sempre é muito ruim, até porque eu estava vindo de uma boa sequência em questão de minutagem e ritmo de jogo. Mas o pior da lesão é não poder ajudar a equipe nos momentos difíceis. Sabemos a importância de cada ponto na Série B e espero que consigamos fazer um returno muito bom e lutar até o fim para está entre os seis primeiros", destacou o defensor.

Betão, zagueiro do Náutico. Foto: Rafael Vieira/CNC.

Versatilidade

Com o retorno do zagueiro, o Alvirrubro ganha uma opção versátil no elenco, visto que o jogador consegue atuar em diferentes funções no campo.

Na atual temporada, o atleta soma 12 partidas disputadas com a camisa alvirrubra, sendo 10 como titular.



Atualmente, o Náutico ocupa a 13ª colocação na tabela da Série B, somando 25 pontos em 20 jogos disputados. Para o zagueiro, a cobrança por resultados faz parte da rotina de defender um clube com tradição.

"Jogamos em um time que tem a camisa pesadíssima, então quando os resultados não veem é normal ter essa pressão. Mas, o mais importante é manter a cabeça boa e ter a convicção no trabalho. Seguiremos lutando até o fim para alcançar os nossos objetivos na temporada e dar alegrias ao nosso torcedor", concluiu.



A próxima partida do Timbu será no domingo (9), às 16h, contra o Atlético-GO, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B.

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