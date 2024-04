A- A+

Futebol Betão é o novo diretor técnico de futebol do Náutico No Timbu, ele ficará à frente do departamento de futebol, tanto no masculino como no feminino

O Náutico anunciou, nesta segunda-feira (15), a contratação do diretor técnico Ebert Willian Amâncio, o Betão. Ex-jogador de clubes como Corinthians, Santos, Avaí e Ponte Preta, além de ter atuado no Dinamo Kiev, da Ucrânia, o profissional estava anteriormente ocupando o cargo de coordenador técnico das categorias de base do Fortaleza. No Timbu, ele ficará à frente do departamento de futebol, tanto no masculino como no feminino.

O Clube Náutico Capibaribe anuncia a contratação do diretor técnico Ebert Willian Amâncio, o Betão. O profissional estava no Fortaleza, onde era coordenador técnico das categorias de base, e vem com a missão de comandar e profissionalizar ainda mais o departamento de futebol do… pic.twitter.com/RNyQulvx1W — Náutico (@nauticope) April 15, 2024

Em nota, o Náutico informou que esse é o "primeiro passo em busca da profissionalização de todos os setores do clube". Betão é formado no curso de Executivo de Futebol da CBF Academy e da Foothub.

Veja também

Em casa "Não hesitei", comenta Chico sobre sentimento de retornar ao Sport após três meses no Novorizontino