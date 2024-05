Betão fala de dificuldades para contratar, mas garante chegada de reforços no Náutico

A- A+

O Náutico segue no mercado. Isso é o que garante o diretor técnico Betão. Em entrevista coletiva, realizada na manhã desta quarta-feira (22), o diretor alvirrubro confirmou que Timbu ainda procura por reforços, mas que o clube vem encontrando dificuldades por causa da forte concorrência.

"Hoje a dificuldade que nós temos é a divisão que nós estamos e o orçamento. É claro que a gente tem diversos critérios para contratar um jogador. Por exemplo, se a gente for contratar um atacante, a gente vai querer um ambidestro de 1,80 m, que é rápido, que joga tanto pelo lado, como pode jogar por dentro. Mas diante da situação que a gente está, na Série C do Campeonato Brasileiro, não dá pra eu mirar um jogador que é titular na Série A", explicou.

"Então, diante disso, nós temos vários critérios de contratação, porém a gente esbarra nessa questão do orçamento, primeiramente, que a gente briga com os times da série A, briga com os times da série B, briga com os times da Série C, porque nós não somos os melhores orçamento da divisão. E aí a gente consegue trazer jogadores. Sabemos também da necessidade da chegada de mais um ou dois atletas, e nós vamos buscar isso no mercado", garantiu.

Apesar disso, Betão preferiu não estabelecer prazos para as contratações, mas disse que esse tópico é trabalhado de maneira interna.

"Prazo no futebol é você colocar uma própria 'forca' no seu pescoço. Eu estou no futebol há muito tempo e quando você fala em prazo, se você não cumprir, está falando que o planejamento está errado, que está tudo sendo feito de maneira errônea. Então os prazos a gente trabalha de forma interna. Nós temos aí os nossos prazos, mas eu acho que não há necessidade de estar colocando isso abertamente", esclareceu.

Betão também explicou a respeito dos acordos que vem sendo feito para as saídas de alguns jogadores.

"Isso está sendo conversado ainda, sendo finalizado esses acordos. Isso é uma política a qual o Bruno (Presidente do Náutico) deixou bem claro que quer que todos os acordos sejam feitos de forma correta. A gente não quer que ninguém saia daqui colocando o clube na justiça, para empurrar para próxima gestão. Então tem que deixar isso muito claro, que todos os acordos que estão sendo tratados, os jogadores vão sair daqui recebendo tudo o que tem direito", afirmou.

Betão também destacou o próximo compromisso do Náutico e disse que o clube encara a partida contra o Remo como uma final, após vim de duas derrotas consecutivas.

"Vai ser um reencontro, primeiramente, com o torcedor. A gente sabe da mágoa que tá o torcedor, por tudo que já foi passado no último ano e durante essa temporada. A gente trata isso como um jogo importantíssimo, haja visto que, após a reapresentação do jogo contra o Volta Redonda, nós fizemos uma reunião com os atletas. Conversamos com eles, traçamos a importância desse partida. Tem que ser tratado como final. Todos os jogos daqui para frente tem que ter essa visão. A importância da gente se impor, trazer o torcedor novamente para o nosso lado", disse.

"O torcedor também vai ser muito importante estar jogando junto, até porque é o Náutico que importa nesse momento. A gente tem que tirar toda a questão de individualizar, mas sim pensar na instituição. E os atletas, comissão técnica, diretoria, torcida juntos. A gente sabe que o Náutico é forte", concluiu.

O Náutico recebe o Remo nos Aflitos, no próximo sábado (22), às 17h, pela próxima rodada da Série C. O Timbu voltará a reencontrar a sua torcida após quase dois meses.



