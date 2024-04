A- A+

Náutico Betão promete "fazer o futebol do Náutico funcionar", em sua apresentação no clube Ex-jogador será o novo diretor técnico de futebol do Timbu

Anunciado na última segunda (16), Betão foi oficialmente apresentado como novo diretor técnico de futebol do Náutico nesta quarta (17). O ex-jogador chegou com a missão de ficar à frente do departamento de futebol, tanto no masculino como no feminino e prometeu fazer o futebol do Náutico funcionar.

"A ideia desde o início é uma visão macro. Fazer o futebol do Náutico funcionar. Isso vai desde o planejamento de processos, organizar o multidisciplinar. Então vamos fazer com que todas as disciplinas andem e caminhem juntas em prol do futebol. Então é fazer uma organização e fazer com que o trabalho do campo aconteça. Mas para que o trabalho do campo aconteça, é o que a gente fala: temos que ter uma estrutura de trabalho de processos, de criação de processos", disse.

Betão também falou sobre o seu estilo de trabalho, bastante próximo ao jogadores, e porque aceitou trabalhar no Náutico.

"Não é só o ‘falar’. O ‘falar’ tem de estar de acordo com o ‘agir’. Então vai muito mais dos atletas terem uma referência dentro do elenco. Acho que é de fundamental importância ter um jogador que chame a responsabilidade, que saiba que possa ser um ponto de apoio nos momentos de dificuldade. Eu sempre fiz esse papel por onde eu passei e eu trago isso para a gestão também. Acho que dentro da gestão, dentro de um trabalho de um grupo, o atleta tem que olhar para a gestão e saber que tem pessoas que eles podem contar. Pessoas que estão trabalhando juntas e não estão somente cobrando", afirmou.

Ex-jogador de clubes como Corinthians, Santos, Avaí e Ponte Preta, além de ter atuado no Dinamo Kiev, da Ucrânia, Betão estava anteriormente ocupando o cargo de coordenador técnico das categorias de base do Fortaleza.

"Estou muito feliz de estar aqui. Tivemos muitas conversas para entender o contexto do clube e eles entenderem o meu contexto. Desde a época de atleta, preguei que o futebol deveria ser profissionalizado em todos os setores, com humanização de processos. Isso casou com a ideia do presidente e de todos com quem conversei. Minha vida sempre foi pautada por desafios. Desde os para me tornar atleta, morar fora do País. Tudo isso me motivou, além da grandeza do Náutico", explicou.

"Desde a época que o presidente do Fortaleza (Marcelo Paz) me chamou, eu deixei claro que minha intenção era trabalhar no departamento de futebol profissional. Por tudo aquilo que me capacitei e busquei. Quando tive a possibilidade de vir para o Náutico, eu não pensei duas vezes. Para mim, isso é um salto na carreira. 'Ah, mas o Fortaleza está na Série A e o Náutico galgando para buscar uma B', mas isso faz parte do crescimento", completou.

Betão chega para comandar o departamento de futebol do Náutico, tanto no masculino como no feminino. O gestor citou ter perfil "agregador", pontuando que o trabalho será de "várias mãos", com apoio dos atletas.

"Existe toda uma hierarquia no futebol, mas ele é feito de várias mãos. Se todo mundo não estiver trabalhando no mesmo sentido, as coisas não acontecem. Sou um cara agregador, pautado em processos. Eu me preparei muito para essa função. As pessoas lembram somente do Betão jogador, mas comecei a estudar sete anos antes de terminar a carreira, fiz cursos e minha expertise como atleta também agrega bastante. O torcedor pode esperar dedicação 24 horas, trabalho árduo para recuperar a história do Náutico. Soube bem a dificuldade e a pressão que era jogar nos Aflitos. Por isso, eu conto com a torcida. Se unirmos nossas forças, tem tudo para dar certo", finalizou.

