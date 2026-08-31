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Futebol Betão revela possibilidades de renovação com o Náutico para a próxima temporada Zagueiro tem vínculo até o fim de 2026, mas com cláusula de renovação automática em caso de metas atingidas

Contratado pelo Náutico em março de 2026 e com vínculo até o final do ano, o zagueiro Betão comentou sobre a possibilidade de ampliar o contrato com o clube após o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, há uma cláusula de renovação automática caso o defensor consiga atingir algumas metas estabelecidas anteriormente.

“A gente ainda não iniciou essa conversa (de renovação) porque temos a cláusula de renovação automática, que pode ser ativada caso eu consiga bater uma porcentagem de jogos. Está bem próximo disso, então eu acho que é questão de tempo. Mas não penso nisso agora. Vou jogar e depois sentar com a diretoria para resolver isso”, afirmou.

Betão já disputou 16 jogos pelo Náutico na Série B. O zagueiro ainda não balançou as redes, mas foi decisivo na rodada passada ao dar assistência para o gol de Luiz Cláudio, que marcou a vitória alvirrubra por 2x1 diante do Athletic, no Esportes da Sorte Aflitos.

“Não é todo dia que a gente dá um passe desses, principalmente zagueiro. Então, eu fico muito feliz em ajudar o Náutico. Espero que a gente termine o ano do melhor jeito possível”, declarou.

O Náutico é o 12º colocado da Série B, com 34 pontos. Na próxima rodada, o Timbu recebe o Botafogo-SP, em 15º, com 31.

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